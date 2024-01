¿Dardo de Cristiano Ronaldo a Mbappé? Esto es lo que dice el delantero portugués

El delantero portugués acudió a la gala de los Globe Soccer Awards y allí concedió una entrevista, donde habló sobre el nivel que tiene la liga de Arabia Saudí y la comparó con otras.

Cristiano Ronaldo ha sido noticia en las últimas horas por unas polémicas declaraciones que no han sentado nada bien en Francia. El delantero francés recogía un premio en los Globe Soccer Awards y lanzaba un claro dardo al campeonato francés, al que comparaba con el de Arabia Saudí, por lo que muchos también han visto un mensaje oculto para Kylian Mbappé, futbolista que está llamado a dominar la próxima década del fútbol mundial.

Mientras que algunos futbolistas como Karim Benzema, Roberto Firmino o Jordan Henderson quieren abandonar Arabia Saudí, Cristiano Ronaldo continúa presumiendo el campeonato asiático. De hecho, el que fuera mediocentro del Liverpool ya ha conseguido marcharse después de unos meses allí y ha firmado recientemente por el Ajax. Este camino podrían seguirlo esos jugadores que se encuentran descontentos en tierras sauditas.

Cristiano Ronaldo, contundente sobre el nivel de la liga de Arabia Saudita 💥



"Es ahora mismo mejor que la liga francesa. Es más competitiva" 😬 pic.twitter.com/GFzyOMi9tJ — DAZN España (@DAZN_ES) January 19, 2024

Pero volviendo a Cristiano Ronaldo, el ex del Real Madrid o Manchester United entre otros incendió el mundo del fútbol con unas declaraciones que no han sentado nada bien en Francia. Pero antes de entrar en sus palabras, hay que destacar que acudió a la gala de los Globe Soccer Awards, que se celebraron en Dubai. Allí fue nombrado mejor jugador de Medio Oriente y también le entregaron un galardón por ser el máximo goleador del mundo. Al recoger estos premios habló y no dejó indiferente a nadie.

"La liga de Arabia Saudí no es peor que la Ligue1, es más competitiva. Puedo decirlo después de un año allí. Es mejor que la francesa", dijo tajantemente un Cristiano Ronaldo que nunca ha jugado en el campeonato galo. Desde Asia continúa peleando con sus registros goleadores con futbolistas como Kylian Mbappé, por lo que se especula que también podría ser un dardo para el de Bondy. "Prometo que la de Arabia estará entre las tres mejores ligas del mundo", añadió el luso.

🏆Cristiano Ronaldo, nombrado mejor jugador de Oriente Medio.



🏅También se llevó el Premio Maradona y el de jugador favorito de los aficionados.



Globe Soccer Awards pic.twitter.com/Wnk5wMWIOY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 19, 2024

"Me siento muy feliz en el Al-Nassr. Arabia Saudí está en un proceso, pero llevará tiempo. Paso a paso llegarán al nivel más alto", comentó sobre el campeonato en el que está jugando actualmente y en el que está brillando, siendo uno de los jugadores más destacados en el último año. El de Madeira es uno de los pocos jugadores que está justificando su alto salario, ya que la cruz de la moneda es un Karim Benzema que está teniendo bastantes problemas en el Al Ittihad.

Su retirada

También le preguntaron sobre otros temas y uno de ellos fue la retirada. "En el momento en que sienta que he terminado me retiraré. ¿En 10 años?", dijo entre risas el delantero portugués. Además, habló sobre la competición goleadora con Erling Haaland. "Fui el máximo goleador de esta temporada, imagínate ganar a animales jóvenes como él", explicó Cristiano Ronaldo. "Estoy orgulloso. Y encima pronto cumpliré 39 años", añadió.

Cristiano Ronaldo with Pep Guardiola. 🤝 pic.twitter.com/Acaklv3zxD — TC (@totalcristiano) January 19, 2024

"Me gusta cuando la gente vuelve a dudar de mí y entonces tengo éxito. No me afectan las críticas", explicó Cristiano Ronaldo en el acto de los Globe Soccer Awards. Tras esto el tema de conversación pasó a ser la Champions League. "El Manchester City tiene muchas posibilidades de volver a ganarla. Los favoritos son ellos, el Real Madrid y el Bayern de Múnich. "El City lo hizo increíble", dijo refiriéndose a la pasada campaña. "Probablemente se la merecían hace dos años. Disfruto verles jugar", comentó dirigiéndose a los jugadores entrenados por Pep Guardiola que acudieron al evento en Dubai.