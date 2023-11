Mbappé no se muerde la lengua: su renovación, el 'pique' con Luis Enrique...

El delantero del PSG compareció en rueda de prensa con la selección francesa y los periodistas no perdieron la oportunidad de preguntarle sobre toda la actualidad que rodea a su figura.

Kylian Mbappé ha preferido no hablar en los últimos meses, pero esta vez lo ha hecho con la selección francesa, con la que está concentrado en este parón internacional. El capitán de Les Bleus fue cuestionado, obviamente, por su renovación con el PSG, pero también recibió preguntas acerca de su pique con Luis Enrique antes de esta ventana de selecciones, como también por ese Balón de Oro que ganó su ex compañero Leo Messi.

Este sábado la selección francesa disputa el último partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 contra Gibraltar y en la rueda de prensa previa compareció el capitán Kylian Mbappé. Los hombres de Didier Deschamps ya están clasificados matemáticamente, pero todo apunta a que el delantero del PSG será titular, ya que quiere aprovechar este tipo de partidos para aumentar las estadísticas con su país.

😳 ¿El FUTURO de Mbappé? OJO a su respuesta en rueda de prensa:



🗣 "Si quieres saberlo, VEN al centro de entrenamiento del PSG y RESPONDERÉ". pic.twitter.com/si7XCPzx4H — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 17, 2023

En los últimos meses Kylian Mbappé ha querido alejarse de los periodistas porque sabe que el tema de su renovación o su marcha del PSG el próximo 30 de junio va a ser el tema por el que más le iban a preguntar. "La última vez fue en junio, anuncié desde mi primer discurso que no asistiría a todas las ruedas de prensa", comenzó explicando. Antoine Griezmann dio las siguientes tres. Después dejamos la puerta abierta para otros. Es un deseo compartir el liderazgo. No tengo miedo de venir aquí, pero la selección francesa no es mi equipo", declaró.

😡 ¡Mbappé se enfada!



🇫🇷 No le ha sentado nada bien que le preguntasen por su futuro en medio de una concentración con la selección francesa



⁉️ ¿Tú qué opinas? pic.twitter.com/MS2dfnThBu — Diario AS (@diarioas) November 17, 2023

Esta última frase iba dirigida para que los periodistas no le preguntaran nada del PSG, pero no pudo evitarlo y le cuestionaron acerca de su futuro. "Estas no son noticias de la selección francesa", dijo a quien se lo preguntó. "Si tienes esa pregunta vente al campus del PSG y responderé", añadió un Kylian Mbappé que sigue sin dejar claro si acabará renovando con el club parisino o finalmente se marchará una vez expire su contrato con la entidad del Parque de los Príncipes.

Su pique con Luis Enrique

Además, le preguntaron por ese pique que tuvo con Luis Enrique, cuando hizo un hat-trick y el asturiano le recriminó que tenía que mejorar otras cosas. "Hay que preguntarle por qué lo dijo. Lo tome muy bien, tiene mucho que enseñarme", dijo sobre el ex seleccionador de España. "Desde el primer día le dije que no tendría ningún problema conmigo. Soy un jugador exigente conmigo mismo, así que si vuelvo a encontrarme con esa exigencia, me convendrá", contestó Kylian Mbappé.

🐐 Mbappé se rinde a Messi: "La noche de la final del Mundial ya sabía que ganaría el Balón de Oro"



✅ "Lo merece" pic.twitter.com/HVtc2R6DXM — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 17, 2023

Por otro lado, manifestó su deseo de jugar los próximos Juegos Olímpicos que se disputarán en París en verano de 2024. "Quiero jugar y creo que la gente también lo quiere", confesó, aunque reconoce que no dependerá de él. Además, hace unas semanas Kylian Mbappé quedó tercero en el Balón de Oro por detrás de Leo Messi y Erling Haaland. "Messi se lo merece. La noche de la final del Mundial ya sabía que lo ganaría", dijo el atacante francés.