Reacción a Rubiales: "Vergüenza ajena", "Estoy flipando", "Me sangran los oídos"

La inesperada decisión de Luis Rubiales de no dimitir como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está causando una auténtica catarata de reacciones en todos los ámbitos de la sociedad, pero especialmente, en el mundo del deporte.

Algunos futbolistas profesionales, como Borja Iglesias, Héctor Bellerín o David de Gea, o estrellas retiradas, como Iker Casillas, no salían de su asombro al ver que Rubiales se aferraba al cargo. De hecho, el delantero del Betis, internacional con España, ha anunciado que deja la selección mientras Rubiales siga en el cargo.

Estoy triste y decepcionado.



Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera.