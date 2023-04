La charla de un ex del Madrid con Ceferin sobre la sanción al Barça por Negreira

La UEFA continúa investigando los pagos del cuadro azulgrana a Enríquez Negreira y un ex jugador madridista ha desvelado la conversación que tuvo con el presidente del organismo europeo.

Un mito de la historia del Real Madrid como es Pedja Mijatovic ha hablado acerca de la sanción que podría caerle al Barcelona por toda la polémica que se ha generado por los pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira. El delantero que le dio la Séptima al Real Madrid frente a la Juventus fue muy duro y confesó que ha hablado con Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

Y es que el máximo organismo del fútbol europeo puede sancionar al Barcelona sin necesidad de esperar a una resolución judicial en España. El club azulgrana teme que le castiguen sin disputar la próxima edición de la Champions League, a la que accederían al ganar la Liga Santander este curso. El encargado de tomar la decisión será Aleksander Ceferin, que ha sido reelegido como presidente de la UEFA hasta 2027.

⚠️ "Claro que está preocupado": Mijatovic cuenta qué le dijo Ceferin sobre el 'caso Negreira' en el Congreso de la UEFA



👀 Ceferin, recién reelegido presidente de UEFA de nuevo, charló con Pedja Mijatovic sobre el 'caso Negreira' 👇https://t.co/9nKqWtl3cb — El Larguero (@ellarguero) April 7, 2023

Uniendo estos dos hilos, el de Pedja Mijatovic y Aleksander Ceferin, ambos han coincidido en el Congreso de la UEFA que se celebró en Lisboa. El ex del Real Madrid contó en su participación en El Larguero cómo se desarrolló esa conversaciones que tuvieron y las primeras impresiones del máximo mandatario del organismo que rige el fútbol europeo. “Tratamos muchos temas y también tocamos esto. No hay nadie que le guste el fútbol que no hable de esto”, comenzó.

Ceferin, preocuoado

“Personalmente, no entiendo cómo un club tan grande como el Barcelona pudo hacer algo así, cada día lo entiendo menos”, opinó Predrag Mijatovic. “Claro que Ceferin está preocupado. Todavía no saben qué decisión tomar, creo que les falta todavía información, pero la gravedad es tremenda”, explicó.

⚽️‼️ "MOURINHO es mi amigo y SÍ ME GUSTARÍA, es una de las opciones (para el Madrid), la gente cambia, no es el mismo de hace 15 años



📻 Pedja Mijatovic en @carrusel pic.twitter.com/BktKxraYFO — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 2, 2023

Por otro lado también Mijatovic habló sobre la gestión de Aleksander Ceferin al frente de la UEFA. “Era esperada su reelección. Desde el primer día ha hecho un gran trabajo”, opinó el que fuera delantero del Real Madrid o Valencia. “Primero, con la época del Covid-19, que ha sido muy complicado, y luego con el tema de la Superliga”, añadió. “Lo vi muy bien y fuerte. Es un fenómeno, y no lo digo porque sea mi amigo, es que está haciendo un gran trabajo”, concluyó.