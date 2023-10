Bellingham desvela su ritual previo a los partidos y Haaland se rinde ante él

El jugador inglés volvió a ser el mejor del Real Madrid en la goleada ante Osasuna (4-0) con un doblete y el delantero del City le alabó tras su magitral actuación en el Santiago Bernabéu.

Jude Bellingham volvió a ser el gran protagonista en la victoria por 4-0 del Real Madrid frente a Osasuna en el Santiago Bernabéu en el choque correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports. El mediocentro británico se llevó, obviamente, el premio MVP después de hacer un doblete, siendo los autores de los otros dos tantos Vinicius Júnior y Joselu Mato. Con este triunfo los hombres de Carlo Ancelotti vuelven a liderar la clasificación y se van al parón de selecciones en la primera plaza.

La tarde se le puso rápidamente de cara al Real Madrid ante Osasuna. Realmente, fue Jude Bellingham el que hizo que fuera todo más fácil tras abrir la lata. Carvajal asistió y el ex del Borussia Dortmund controló, superó a un adversario y fusiló a Sergio Herrera para inaugurar el electrónico y desatar la locura en el Santiago Bernabéu. A partir de ahí el inglés volvió a ser un puñal en cualquier parte del campo en la que aparecía.

Bellingham jugaba y hacía jugar a sus compañeros. La mayoría de los balones pasaban por sus pies y también ayudaba en defensa, aunque Osasuna tuvo muy pocas llegadas a campo del Real Madrid. Con el 1-0 se llegó al descanso y a la vuelta, con los rojillos incapaces de hacer daño a los de Carlo Ancelotti, Jude volvió a mojar. Esta vez tiró una pared mágica con Fede Valverde y el jugador revelación de LaLiga EA Sports volvió a superar al arquero del conjunto de Pamplona.

A partir de ahí fue todo más fácil para un Real Madrid que terminó de sentenciar el choque con el gol de Vinicius. La goleada la cerró Joselu Mato, que también pudo hacer la manita, pero falló un penalti que le detuvo Sergio Herrera. Sonó el pitido final y Jude Bellingham fue elegido como el MVP de la victoria que le permitía a los de Concha Espina marcharse al parón internacional como líder de la clasificación.

Tras el partido Jude Bellingham habló y desveló una de sus manías antes de jugar un partido. "Me gusta pasear por el césped. Ver cuáles van a ser las zonas de mi posición sobre el terreno de juego. Así me siento más tranquilo. Es algo que llevo haciendo toda mi carrera y gracias a esto salgo al partido sin nervios, tranquilo, preparado para todo. Me lo enseñaron desde muy pequeño", comentó el internacional inglés.

Rendidos a Haaland

Carlo Ancelotti pasó por la sala de prensa del Santiago Bernabéu y se deshizo de palabras de elogio para Bellingham. "Nos hace olvidar que tiene 20 años", comenzó el italiano. "Es un jugador muy maduro, muy inteligente, que aprende muy rápido y que también está muy contento de estar aquí. Está disfrutando de su momento, pero siempre con los pies al suelo, con mucha seriedad y mucha profesionalidad", añadió. "Lo de Bellingham es lo de siempre. Obviamente nadie esperaba este nivel en términos de goles", respondió.

Por otro lado, otra persona que ha sucumbido ante la calidad de Jude Bellingham ha sido su ex compañero Erling Haaland, que no es la primera vez que lo hace. El noruego ya se alegró por el arranque que había tenido el inglés con la camiseta del Real Madrid, pero ahora también le ha comentado una fotografía en Instagram diciendo que lo que ha hecho en este partido en el Santiago Bernabéu fue "irreal".