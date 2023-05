El padre de Haaland la lía tirando cacahuetes a los aficionados del Real Madrid

"Ni coristas con madre ni futbolistas con padre", decía Don Santiago Bernabéu de Yeste, el sumo hacedor de esa locura llamada Real Madrid. Y la sapiencia manchega del gran patriarca blanco no falla. Ante el Manchester City, Alfie Haaland, padre del cyborg Erling Haaland, delantero noruego de los sky blues, perdió los papeles y se dedicó a tratar de ofender y menospreciar a los aficionados madridistas en el coliseo en obras de La Castellana cuando Kevin de Bruyne marcó el 1-1 con el que terminó el encuentro.

Según informó El Larguero, Alfie Haaland se dedicó a celebrar el tanto que supuso el empate del Manchester City en la ida de las semifinales de Champions dedicándole vrios cortes de manga a los aficionados madridistas que ocupaban localidades cercanas a su palco VIP. Además, siempre según la citada emisora, Haaland les comenzó a lanzar cacahuetes en lo que puede ser interpretado como un claro ataque racista de un personaje que reside en un país donde la lucha contra el racismo no la tienen demasiado asimilada.

Ok. RM was not happy we were celebrating KDB goal. Other than than that we had to move because RM fans not happy with 1-1 https://t.co/PWpk6EAPUp