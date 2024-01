El siempre comedido Ancelotti no puede callarse ante las acusaciones de Laporta

El entrenador del Real Madrid responde al presidente del club catalán, que aseguró que la Liga está adulterada desde hace tiempo en favor de los blancos, y le da donde más duele.

“No me gusta mucho entrar en este tipo de polémicas pero…”. Así comenzaba su respuesta Carlo Ancelotti a la pregunta que le hacía Melchor Ruiz de la Cadena COPE durante la rueda de prensa previa al partido de Liga de este fin de semana entre Las Palmas y Real Madrid. La pregunta en cuestión era clara y sobre el tema de moda últimamente en el fútbol español después del Real Madrid-Almería de la semana pasada: “Sobre las palabras de Joan Laporta diciendo que la Liga está adulterada y beneficia claramente al Real Madrid, además desde hace muchísimo tiempo. ¿Tú crees que la Liga está adulterada?”.

El periodista ponía el capote y Ancelotti, experimentado como pocos y que suele -como él mismo ha dicho- no entrar a valorar este tipo de ataques constantes que llegan desde el máximo rival de los blancos, no podía evitar quedarse callado. Y es que el siempre comedido entrenador italiano no puede pasar por alto estas graves acusaciones al que considera -junto al Milán- el club de su vida y lo hacía recordando a Laporta que no es precisamente el más indicado para hablar de árbitros y adulteración de la competición.

🗣️ Carlo Ancelotti: ¿Liga adulterada? "No debemos desviar el tiro, todo el mundo conoce lo que ha pasado en estos 20 años, aquí en el fútbol español, ahí está el verdadero problema."



MÁS ALTO IMPOSIBLE. 👏pic.twitter.com/3yYXpLboqp — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 26, 2024

“Esta semana han hablado mucho y pienso que aquí no debemos desviar el tiro porque todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años en el fútbol español”, expresaba el técnico del Real Madrid en clara referencia al caso Negreira que desde Barcelona siguen intentando encubrirlo como un ataque por parte de lo que llaman madridismo sociológico y que se ha inventado Laporta para excusarse cada vez que lo necesita.

“La Liga ahora no está adulterada. Ha tenido un problema y ahora la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil están haciendo investigaciones y tenemos que darles tiempo. Pero el problema del fútbol español ha sido este en los últimos 20 años”, remataba Ancelotti con su clásica ceja levantada. Toda una declaración de intenciones del entrenador blanco que, siempre desde la educación y el respeto que le caracteriza, vuelve a demostrar que no va a dudar en sacar las garras y defender a su club cuando así sea necesario.