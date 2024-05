Cierran parcialmente el Metropolitano por los insultos racistas a Nico Williams

La Real Federación Española de Fútbol ha ordenado la clausura durante dos partidos de un sector en la grada fondo sur del Cívitas Metropolitano, junto a una sanción pecuniaria de 20.000 euros al Atlético de Madrid, debido a los insultos racistas dirigidos el pasado sábado hacia Nico Williams, delantero del Athletic Club. Los colchoneros ganaron por 3-1 en esa final anticipada por la Champions, pero este triunfo lo empañaron unos cuantos que le hicieron gestos y ruidos de mono al internacional español.

A través de su Comité de Disciplina, la RFEF ha impuesto dicha multa "por la comisión de infracciones muy graves tipificadas en los artículos 69.1.c), 69.2.d) y 76.2, apartados b) y d), ambos del Código Disciplinario de la RFEF", según ha informado una nota de prensa federativa.

"De conformidad con lo previsto en el artículo 57.1 del Código Disciplinario de la RFEF", ha añadido la nota, "se requiere" al Atlético para que antes de las 12.00 horas del próximo 3 de mayo "identifique la estructura de las gradas del recinto deportivo a fin de determinar la zona del estadio objeto de cierre que, según el acta arbitral, afectaría al sector situado en la grada fondo sur del campo".

"A tal efecto, en los dos próximos encuentros a disputar por el Club Atlético de Madrid en sus instalaciones deportivas, se deberá cerrar el acceso al público en dicha zona, que quedará debidamente acotada, no pudiéndose reubicar a los espectadores que, en su caso, pudieran venir ocupando las mismas con carácter habitual", ha señalado la RFEF.

"Además, durante la celebración de los partidos que abarca la sanción de cierre parcial, la zona clausurada deberá mostrar un mensaje visible de condena a los actos y conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes en el fútbol y apoyo al juego limpio", ha concluido la nota de prensa federativa.

Hay que recordar que estos insultos racistas hacia Nico Williams se produjeron cuando el jugador del Athletic iba a sacar un córner. Rápidamente lo denunció al colegiado y se avisó por megafonía de que cesasen. Tras ese pequeño parón el internacional español logró marcar y lo celebró con rabia señalándose su color de piel mientras se acercaba a esa zona donde había recibido esos gritos y gestos indeseables.

✊🏾 Nico Williams stopped the game tonight due to racist chants at the Metropolitano.



Few minutes later, Nico scores for Athletic and pointed to the colour of his skin in his celebration.



We’re with you, Nico. ❤️



