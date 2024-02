¿Hay sucesor de Bellingham ya? Atentos al tremendo golazo que marcó su hermano

La saga de los Bellingham va a dar mucho de lo que hablar en el mundo del fútbol. Jude ha comenzado su carrera con bastante fuerza brillando en el Birmingham, Borussia Dortmund y ahora en el Real Madrid, donde es la gran estrella del equipo a pesar de llevar tan solo unos meses en el Santiago Bernabéu. Pero es que ahora, a sus 18 años, el que está llamando la atención en Inglaterra es su hermano pequeño Jobe, que apunta también muy alto.

Jobe Bellingham milita actualmente en el Sunderland de la Championship, la segunda división de Inglaterra. Este fin de semana se enfrentaba al Plymouth y se llevaron el triunfo por 3-1 en un choque que tuvieron que remontar, ya que comenzaron perdiendo 0-1. Pierre Ekwah y Jack Clarke le dieron la vuelta al marcador y pasada la hora de juego llegó el hermano del futbolista del Real Madrid para poner su firma con un auténtico golazo que recordó claramente a los movimientos que suele hacer el ex del Borussia Dortmund.

El pequeño de los Bellingham agarró el balón y se la jugó con una acción individual en la que hizo una bicicleta y un recorte antes de mandar el cuero a la escuadra de la portería del Plymouth. Entre los movimientos, el estilo de carrera y la calidad, todos los que han visto el gol han pensado que Jude, además de participar en la victoria del Real Madrid ante el Girona, también se vistió de corto con el Sunderland, pero la realidad es que era su hermano Jobe.

A estas alturas de la temporada el Sunderland está en la sexta posición de la Championship y todavía queda mucho campeonato, pero están prácticamente a 30 puntos del liderato, que está en manos del Leicester. Los de Jobe Bellingham intentarán escalar posiciones para pelear por el ascenso a la Premier League, aunque lo tienen complicado porque todo apunta a que jugarán la promoción. Pese a ello, el hermano de Jude está firmando grandes actuaciones y son muchos los que han puesto el punto de mira en él.

Jobe Bellingham se mueve por la medular del terreno de juego y también tiene ese impulso de pisar el área rival como su hermano Jude. Ahora está intentando seguir sus pasos para triunfar en este deporte, convertirse en uno de los mejores y por ahora está sembrando las primeras semillas para llegar a ello. Hay que recordar que es el jugador más joven en debutar con el Birmingham, club en el que se retiró la camiseta del actual futbolista del Real Madrid.

Jude Bellingham scored two in 57 minutes in Real Madrid’s 4-0 home win over Girona in La Liga.



Jobe Bellingham scores 2 minutes after coming off the bench in Sunderland’s 3-1 home win over Plymouth.



Another good day for the Bellingham brothers... pic.twitter.com/3gvew1uoJ4