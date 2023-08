Lunin y Kepa escenifican la guerra por la titularidad en la portería del Madrid

El portero ucraniano parece partir con ventaja para ser titular en el Power Horse Stadium. Los guardametas apenas se dirigen la mirada cuando se cruzan y la tensión se palpa entre ellos

La llegada de Kepa Arrizabalaga al Real Madrid por la lesión de larga duración de Thibout Courtois no le ha sentado demasiado bien a Andrei Lunin, el portero ucraniano que era habitual suplente del belga y que veía por fin las puertas abiertas de la titularidad debido a la desgracia del larguirucho portero ex del Atlético. En los entrenamientos del conjunto blanco se palpa la tensión: los dos porteros se respetan, por supuesto, pero su relación no parece la más fluida. Compiten por un único puesto y, además, los dos saben que de su desempeño esta temporada depende la posibilidad de seguir en el club blanco o tener que hacer las maletas.

De momento parte con ventaja temporal Lunin, todo apunta a que será titular el sabado ante el Almería, mientras Kepa va habituándose a su nuevo entorno y a sus nuevos compañeros. El vasco, recién aterrizado después de una etapa convulsa en el Chelsea, tiene a su favor el hecho de que el preparador de porteros del Real Madrid, Luis Llopis, le tiene en muy alta estima, mientras que mantuvo una acalorada discusión con Lunin en la gira americana que provocó incluso que la Prensa florentinista no pudiera ocultar los hechos a la opinión pública. Así que en la carrera a largo plazo, Arrizabalaga aparece como claro favorito.

😡 Bronca de Llopis a Lunin.



📌 El preparador de porteros abroncó al ucraniano durante el entrenamiento en UCLA.



📌 Ambos tienen una buena relación.



✍️ @JorgeCPicon



➕ℹ️: https://t.co/MgBljlid08 pic.twitter.com/967aL6d1pj — Relevo (@relevo) July 25, 2023

Llopis, además, fue entrenador de porteros de los equipos de categorías inferiores del Athletic y allí coincidió en el pasado con un jovencísimo Kepa. Los mensajes cruzados entre ellos en Twitter, repletos de admiración entre un jovencísimo portero y un entrenador que veía el diamante que tenía entre manos, se han hecho virales estos días. A Llopis le gusta, y mucho, Kepa.

Para 2024 sobra uno

Se da la circunstancia, además, de que cuando vuelva Courtois, algo que se estima tenga lugar alrededor del mes de abril de 2024 si todo sale bien, para la próxima temporada solo uno de los dos, o Kepa o Lunin, podrá seguir en la disciplina blanca. Lunin, a quien el Real Madrid lleva intentando colocar dos veranos (no salió el pasado verano por mera imagen, Florentino Pérez no quería desprenderse de un ucraniano en pleno conflicto entre ese país y Rusia), acaba contrato el 30 de junio de 2024. Kepa, por su parte, está cedido por el Chelsea sin opción de compra hasta ese mismo día, pero en su presentación ya dijo que se quería quedar. Normal que no se hablen...´