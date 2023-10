Orgullo español: Morata y Sancet son el alma de la fiesta contra Escocia (2-0)

La selección española se impuso por 2-0 al combinado escocés en La Cartuja el día de la Hispanidad gracias a los goles del delantero del Atlético de Madrid y del debutante del Athletic Club.

El de la Hispanidad no podía terminar de mejor manera para la selección española de fútbol. Durante todo el día el país se sumió en una fiesta enorme a la que los hombres de Luis de la Fuente, desde Sevilla para toda la nación, pusieron el colofón final. España se impuso 2-0 a Escocia con los goles de Morata y Sancet en este choque de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024.

Hace unos meses, en el segundo choque de Luis de la Fuente en el banquillo, España caía ante Escocia en Glasgow y ahora tocaba tomarse la revancha. Para esa tarea el técnico riojano salió con Unai Simón en el arco, Carvajal, Le Normand, Laporte y Alejandro Balde formando la línea de cuatro defensas. Rodri, Mikel Merino y Gavi actuaban en la medular, y como hombres más adelantados, Ferran Torres, Oyarzabal y Álvaro Morata.

Con muchos aficionados sin haber entrado aún en La Cartuja llegó la primera ocasión del partido. Un pase al hueco de Morata dejó solo a un Ferran Torres que no pudo mandar el cuero al fondo de la red. Por poco se le marchó el disparo al Tiburón del Barça. A partir de ahí, un claro dominio de los hombres de Luis de la Fuente, que conseguían jugar en campo rival prácticamente durante todo el primer acto.

La selección española rondaba la portería de Gunn, pero no conseguían crear ocasiones claras de gol como la del primer minuto del choque de Ferran Torres hasta que pasada la media hora Mikel Merino estrelló en el poste un disparo con el exterior de su pierna izquierda. Instantes después le anulaban un gol a Morata por estar en fuera de juego clarísimo tras un centro de Dani Carvajal.

España movía la pelota y no jugaba mal, pero cuando el rival se encierra y prácticamente no pones en aprietos al portero rival se ven esas costuras de tener alternativas sobre el verde sin tener que sacar a alguien del banquillo, pero los de Luis de la Fuente confiaban en romper esa igualada, algo que no lograron en el primer tiempo, por lo que se fueron a vestuarios con ese 0-0 inicial y con la clara necesidad de cambiar algo para poder abrir la lata en el segundo tiempo.

Turno para los debutantes

Tras el paso por vestuarios Luis de la Fuente buscó agitar el avispero metiendo a Fran García y al debutante Bryan García, que no había sido incluido en la primera convocatoria y acudió a la llamada de la absoluta por las lesiones de Yeremy Pino y Lamine Yamal. Y el extremo del Granada tardó 3 minutos en presentarse a todo el mundo: superó a dos adversarios con suma facilidad y con mucha clase, pero lamentablemente su disparo se marchó por encima del travesaño de Gunn.

Es cierto que después se fue desinflando Bryan Zaragoza, pero la entrada de Jesús Navas fue clave. A partir de ese momento España comenzó a colgar más balones y Morata tuvo una gran ocasión que marró. Los minutos pasaban y el tiempo se le agotaba a los de Luis de la Fuente y entre cada balón colgado al área se escuchaba el eco de Joselu, especialista en esos asuntos.

Además, la selección dirigida por Luis de la Fuente se llevó un susto tremendo. McTominay transformaba una falta casi desde la línea de fondo. El verdugo de España en el choque de ida, otra vez volvía a golpear al combinado nacional, pero con tan mala fortuna para ellos y buena para los españoles que fue anulado por fuera de juego de un compañero. Los jugadores de La Roja se llevaron un susto y eso les hizo reaccionar asediando la portería rival.

Entre tantos centros de los de Luis de la Fuente, calentaba el delantero del Real Madrid en la banda y eso debió verlo con el rabillo del ojo un Morata que no quería ser sustituido y por eso apareció desde segunda línea para lanzarse en plancha y conectar con un cabezazo un centro medido de Jesús Navas. Gunn no pudo hacer nada y La Cartuja entera estalló en júbilo porque hoy era día de fiesta en España y el delantero del Atlético casi certificaba el triunfo.

Sevilla, La Cartuja y España era una auténtica locura y un debutante, Sancet, no quiso faltar a la fiesta. Joselu aprovechó un error de la defensa rival puso un centro y el jugador del Athletic, con la ayuda de Porteous, consiguió hacer el segundo de la noche en la recta final del choque. Sonó el pitido del colegiado y la selección sumaba tres puntos importantísimos para la clasificación para la Eurocopa 2024. El próximo domingo espera Erling Haaland en Noruega.