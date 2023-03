Luis Enrique rompe su silencio y se acuerda de las "alimañas" y los "buitres"

El exseleccionador nacional ha concedido una entrevista en SER Gijón en la que ha repasado sus tiempos como técnico de España y ha fijado Inglaterra como su próximo destino favorito.

Luis Enrique ha roto de su silencio tras salir de la selección española de fútbol en 'SER Deportivos Gijón', gracias a una petición del periodista gijonés Manfredo Álvarez, con quien le une una gran relación de amistad. Álvarez ha aclarado que se cruzó un mensaje el pasado domingo con Luis Enrique a raíz de su participación en la Cabe Epic y que de ahí salió esta entrevista que, en nada, tiene que ver con la derrota de ayer de la selección de Luis de la Fuente.

El exseleccionador ha asegurado que "cuando uno está en el fútbol profesional no puedes gustar a todos ni controlar lo que se dice de ti", pero ha admitido que ha cometido "muchos errores" a su paso por le banquillo del combinado nacional. El asturiano no ha dudado en hablar sobre los que le critican apuntando que "las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria". "Me siento muy orgulloso de mi etapa como seleccionador, muy satisfecho de lo que hice. Evidentemente cometí errores, solo faltaría", ha subrayado.

El asturiano, reconoció que no había podido ver ninguno de los dos encuentros con los De la Fuente ha debutado al frente de la selección, y ha señalado que las sesiones de streaming realizadas durante el Mundial sirvieron como una herramienta para para percibir el cariño de la gente y "acercar mucho más a los jugadores y la figura del seleccionador a la afición" porque "fue un experimento muy positivo". No obstante, ha descartado prácticamente su vuelta: "No creo, aunque nunca se sabe. Me gusta disfrutar de estos momentos en los que no formas parte de la actualidad".

"Me gustaría ir a entrenar a la Premier"

Luis Enrique ha reconocido abiertamente que le gustaría entrenar en Inglaterra. "Sigo mucho el fútbol inglés, más que el español. Estoy influenciado claramente porque me gustaría trabajar allí", ha dicho aunque no se ve en la Premier porque "no voy a ir a cualquier equipo". "Me gustaría ir a alguno que tenga claras opciones de hacer cosas importantes y eso reduce la ecuación a un número muy pequeño. Además hay muchos entrenadores a nivel mundial con mucho nivel que quieren entrenar allí. No me hago muchas ilusiones, pero nunca se sabe", ha sentenciado.

El exseleccionador nacional no se ha cerrado tampoco a volver a entrenar en España y ha reconocido que ha tenido "alguna oferta de selecciones, no de equipos". Si Brasil podría ser una de ellas, Luis Enrique ha asegurado que "no creo que sea el perfil".