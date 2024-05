Imposible no emocionarse: así fue el homenaje del Mutua Madrid Open a Rafa Nadal

El tenista manacorí quedó eliminado en los octavos de final del Masters 1.000 que se celebra en la capital de España y vivió un emotivo homenaje porque no volverá a jugar en nuestro país.

Llegó uno de esos momentos que nadie quería que llegase. Rafa Nadal ha sido eliminado del Mutua Madrid Open 2024 en los octavos de final y el manacorí se despide de este Masters 1.000... para siempre. El propio tenista balear fue el encargado de avisar hace unos días que no volvería a participar en la capital de España, donde tantos éxitos ha conseguido. La organización le brindó un homenaje increíble que puso la piel de gallina al propio tenista galo, como a los aficionados que se acercaron hasta La Caja Mágica.

Rafa Nadal perdió por 7-5 y 6-4 este martes contra el checo Jiri Lehecka en octavos de final del Mutua Madrid Open. El checo fue un rival inspirado y estuvo contundente con su saque y sus golpeos de derecha. El manacorí, por tanto, quedó eliminado de su última participación en la Caja Mágica, acorde con los planes de poner fin a su carrera en este 2024. Ahora estas semanas serán las que marquen sus próximas apariciones, esperando todos que esté en Roma, pero, sobre todo, en Roland Garros.

Nadal: "Soy un afortunado de la vida por todo lo que he vivido, no puedo pedir más. Espero haber sido un ejemplo para las nuevas generaciones".



Y tanto que lo has sido. Gracias, gracias y gracias, Rafa. pic.twitter.com/zW1mFYqHuL — María Blanco (@Mariablanco_) April 30, 2024

"Es el final y los finales son siempre emotivos", dijo esta semana el cinco veces campeón del torneo. El ídolo local, leyenda del deporte español, entró a buen nivel en el partido pero no aprovechó sus opciones de break. Lehecka no perdonó, se apuntó el primer set y tomó temprana ventaja en el segundo. Rafa Nadal trató de aferrarse a la pista evitando otro break seguido pero con una media de 200 km/h en su saque y una derecha llena de golpes ganadores, el checo fue imparable. Tras tres victorias en la Manolo Santana, el cuarto partido hizo hincar la rodilla al de Manacor, pasadas las doce de la noche, en su adiós.

Y es que Rafa Nadal comenzó este Mutua Madrid Open 2024 en la primera ronda con una aplastante victoria ante Darwin Blanch, tenista estadounidense de 16 años. Luego se tenía que medir a Álex de Miñaur y ya le daban por eliminado, pero el manacorí es capaz de todo y se tomó la revancha ante el australiano, que unos días atrás le había ganado en el Trofeo Conde de Godó. Finalmente, en tercera ronda ganó a Pedro Cachín, pero ya en octavos cayó eliminado, como hemos dicho, ante Lehecka.

El homenaje a Rafa Nadal

Una vez que terminó su partido y se consumó su eliminación se desplegaron varias pancartas en su honor y en las pantallas se proyectaron las mejores imágenes del paso de Rafa Nadal a lo largo de toda su carrera por el Mutua Madrid Open. Posteriormente el manacorí agarró el micrófono y ahí se emocionó toda España. "Madrid me ha dado tanto en todos los sentidos. A nivel deportivo, emocional...", comenzó explicando uno de los mejores tenistas de la historia.

“Lo único que puedo es dar las gracias, ha sido un viaje increible”



Las últimas palabras de Rafa Nadal en el @MutuaMadridOpen #mmopen #tenisrtve #graciasrafa pic.twitter.com/jdTftHWYKO — Teledeporte (@teledeporte) April 30, 2024

"Quiero dar las gracias, ha sido un viaje increíble que empezó cuando era muy pequeñito. La primera vez que llegué siendo competitivo a Madrid, que fue 2005, fue una de las victorias más emocionantes que he tenido en mi carrera, ganando tras remontar dos sets", continuó diciendo a pie de pista Rafa Nadal. "Desde ahí hasta día de hoy sólo he recibido un apoyo y un cariño incondicional. No hay manera de agradecerlo", agregó el de Manacor.

Así han despedido las 15.000 personas de la Caja Mágica a Rafa Nadal.



Quién sabe si acabamos de presenciar su último partido oficial en España.



♥️♥️ pic.twitter.com/eBK9S5Ya04 — Fernando Murciego (@fermurciego) April 30, 2024

"Lo único que puedo decir es gracias. Es lo que siento. Este es un día que es difícil cuando llega, pero mi vida y mi cuerpo llevan tiempo mandándome señales de que este día tenía que llegar", dijo, dejando ver que el final de su carrera se acerca. "Poderlo hacer aquí era un sueño, en uno de los lugares que más me ha emocionado", concluyó antes de llevarse una ensordecedora ovación por parte de los asistentes que se acercaron a la Caja Mágica.