Vinicius declara ante el juez que todo Mestalla le gritó "mono, mono"

El jugador del Madrid sigue con su versión a pesar de los vídeos que la desmiente y que su entrenador rectificara sobre esta misma cuestión negando que fuera todo el campo.

Vinicius Jr ha declarado este jueves, por videoconferencia, en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, por el incidente racista que se produjo en el campo de Mestalla durante un Valencia - Real Madrid, del pasado mes de mayo, en el que tres jóvenes fueron detenidos por gritar "mono, mono" al jugador brasileño. La declaración de Vinicius tendría que haberse producido el pasado mes de junio, sin embargo, el jugador tuvo a bien considerar que su particular lucha contra el racismo tenía que esperar a que terminarán sus vacaciones.





El delantero del Real Madrid ha ratificado su versión y ha alegado que no solo fueron tres jóvenes los que le profirieron insultos racistas, sino que fue todo el estadio. Además, 'Vini' asegura que el único estadio donde ha vivido esta situación ha sido Mestalla. Sin embargo, el delantero brasileño olvida que la LaLiga ha abierto varios procesos de investigación a otros clubes por incidentes similares en sus campos.



El Valencia C.F., ha mostrado su indignación ante lo declarado por Vinicius mediante un comunicado en el que le recuerda que su entrenador, Carlo Ancelotti, tuvo que disculparse en rueda de prensa al asegurar, en la entrevista post partido, que todo Mestalla cantó "mono, mono".



"Tal y como reconoció públicamente el propio entrenador Carlo Ancelotti, en ningún caso se puede generalizar el comportamiento a todo el estadio de Mestalla.



El Club es plenamente consciente de la gravedad de este asunto. El racismo no tiene cabida ni en el fútbol, ni en la sociedad, pero no puede combatirse con falacias, ni mentiras infundadas. Este tema requiere de la implicación de todo el mundo y el Valencia CF entiende que se ha de ser escrupulosamente preciso y responsable en este tipo de manifestaciones.



No se puede catalogar a la afición valencianista de racista y el Valencia CF le exige a Vinicius Jr. que rectifique de manera pública su presunta declaración de esta mañana", sentenciaba el Valencia C.F., en su comunicado.



El jugador ha ratificado este jueves ante la jueza la denuncia interpuesta por la Liga Nacional de Fútbol Profesional y ha asegurado que se sintió "ofendido" por los insultos que recibió "por su color de piel", ha puntualizado. El abogado de la defensa ha preguntado al jugador del Real Madrid por su actitud ese día en el campo y los gestos de 'a segunda' que propinó a la grada. Vinicius los ha reconocido y ha afirmado que esto forma parte de su personalidad como jugador, ayudándole a jugar mejor.



Manuel Izquierdo, abogado defensor de los tres jóvenes acusados, en su salida del juicio ha declarado que: "Vinicius ha tenido una actitud un pelín prepotente. Nuestra impresión es que ha reconocido que la provocación es inherente al fútbol, ha reconocido que él se siente mejor jugador cuando la gente le pita y ha reconocido de una manera bastante implícita que ese día él provocó a la grada de Mestalla. Nuestra impresión es que la Liga pretende universalizar un problema muy serio como es el racismo en el campo de Mestalla".