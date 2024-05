El Real Madrid se asegura hasta 2027 al hijo de una de sus mayores leyendas

Mucho se habla de los posibles fichajes de Kylian Mbappé o Alphonso Davies, pero en el Real Madrid continúan trabajando en la cantera. La Fábrica suele dar año tras año buenos futbolista y, aunque es cierto que en el cuadro blanco no se dan tantas oportunidades como se debiera, cuando un jugador da un gran nivel en alguna cesión regresa a la primera plantilla y eso se ha podido ver con diferentes casos, como los de Dani Carvajal, Lucas Vázquez o Joselu Mato. Ahora, mirando a las categorías más bajas, la entidad de Concha Espina ha logrado renovar el contrato de Enzo Alves, hijo del mítico Marcelo Vieira.

Pese a que Marcelo abandonó el Real Madrid hace varias temporadas, su hijo Enzo Alves, que ya militaba en La Fábrica, se quedó en la capital de España para seguir jugando en la cantera del club donde su padre triunfó y se convirtió en leyenda. Y es que no hay que olvidar que el lateral brasileño es un mito del club al ser el futbolista que más títulos ha conseguido con la elástica merengue.

Eso sí, hay que destacar que Enzo Alves, el hijo de Marcelo, es delantero, por lo que se está desempeñando muy lejos de esa posición en la que se movía su padre. Es cierto que el actual jugador del Fluminense siempre destacó por su aspecto ofensivo y su facilidad para hacer goles cuando se sumaba al ataque, pero su hijo ha ido brillando en todas las categorías inferiores por las que ha ido pasando como el hombre más adelantado de su equipo.

⚪️🇪🇸 Marcelo’s son Enzo Alves has signed new deal at Real Madrid today, special moment next to his father and family.



Deal sealed with Real Madrid for 2009 born talented forward. pic.twitter.com/zUz3yU5Y9e