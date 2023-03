Palo a Ramos: "Tengo la costumbre de no airear las conversaciones privadas"

El nuevo seleccionador Luis de la Fuente se harta de que la mayoría de las preguntas de los periodistas traten del hecho de que el exmadridista no vaya a volver a la selección española.

A Luis de la Fuente se le ha visto incomodísimo en la rueda de prensa posterior a la publicación de su primera lista con la selección española. Tendría que ser demasiado ingenuo si él pensaba que ningún periodista le iba a preguntar por Sergio Ramos, que hace tres semanas explicó su retirada de la selección después de una videollamada con el nuevo seleccionador. Pero es que de las primeras diez preguntas, ocho tuvieron que ver con el excapitán de la selección española.

Y el entrenador riojano, preso de los nervios, optó por no dar una respuesta concreta desde la primera cuestión, tirando balones fuera, con lo que dejaba la puerta abierta a más preguntas sobre Ramos. A cada interrogante, De la Fuente pedía, prácticamente imploraba, a los periodistas que dejaran de preguntarle por lo mismo.

💬 "Tengo la costumbre de no airear las conversaciones privadas".



Eso sí, a Sergio Ramos le tiró una indirecta cuando dijo, literalmente, dijo: "Tengo la costumbre de no airear las conversaciones privadas", en contra de lo que hizo el propio Ramos publicando una carta lleno de resquemor. En todo caso, Luis de la Fuente no aclaró si cerraba las puertas a que el defensa del PSG y llegó a decir que "quien se despide de la selección es Sergio Ramos". Y añadió "nunca he hablado de un tema de edad. No sé si habéis dicho que yo limito una convocatoria por el tema de edad, pero es incierto", comentó.

Unai Simón, lesionado

En el resto de la rueda de prensa, entre otras muchísimas cuestiones, De la Fuente también tuvo un recuerdo para Unai Simón, su portero en la selección, que no ha podido estar, por lesión, en la primera convocatoria como entrenador absoluto de España.