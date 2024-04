El legado de Leo Messi continúa: ¡ojo al repóker de goles de su hijo Mateo!

Hoy en día en las redes sociales está todo lo que sucede en el mundo. Ya sea a pequeña o a gran escala, todo es grabado por cámaras y en un partido de niños pequeños parece que nada sería noticia, pero lo cierto es que si hay un chico llamado Mateo y que se apellida Messi, va a centrar las miradas. Y en Estados Unidos, más concretamente en Miami, se están acostumbrando a poner el foco en uno de los hijos de Leo, que está llamando la atención con su calidad en partidos de su categoría, ya que tiene actualmente 8 años.

Leo Messi se ha convertido en un reclamo desde que llegó a Estados Unidos tras fichar por el Inter Miami. El país americano se volvía loco con la llegada del que, para muchos, es el mejor futbolista de la historia, más aún cuando consiguió conquistar el Mundial de Catar 2022, donde calló las bocas de aquellos que le comparaban con Diego Armando Maradona y decían que nunca podría llegar a ser como El Pelusa porque no tenía esa Copa del Mundo.

Ahora Leo Messi está cerca de cumplir su primer año en su aventura estadounidense tras abandonar el PSG en verano de 2023 y a pesar de estar en la MLS, una competición de menor categoría que las ligas del fútbol europeo, sigue siendo noticia. Durante estos meses ha ido consiguiendo que David Beckham o Jorge Mas cedieran a sus peticiones y acabasen fichando a varios de sus amigos, como son Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez.

También fue noticia por el peculiar comportamiento de su guardaespaldas, un ex militar que fue marine de los Estados Unidos y que ahora está siendo siempre la sombra de Leo Messi. Pero volviendo a lo futbolístico, es cierto que los goles del rosarino han dado la vuelta al mundo, pero parece que ahora hay un pequeño futbolista que puede empezar a eclipsarle. Hablamos de su hijo Mateo, que en el mes de septiembre cumplirá 9 años.

Estas últimas horas Mateo Messi, el segundo de los hijos de Leo, ha sido noticia porque se ha hecho viral un vídeo en el que se ve al joven chico de 8 años dando una lección futbolística en la que consiguió hacer 5 goles. Además, en la compilación de highlights se pueden ver movimientos que recuerdan a su padre, con regates y definiciones de bastante calidad para la corta edad del hijo del ex futbolista del Barcelona.

Mateo Messi scored 5 goals, just look at his movement and ball control ✅



Another one is growing



