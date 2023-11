Rifirrafe entre Pep Guardiola y Darwin Núñez por un gesto del entrenador catalán

El técnico del Manchester City y el delantero uruguayo del Liverpool protagonizaron un encontronazo tras el empate (1-1) en el que 'citizens' y los de Anfield se repartieron un puntito.

Este sábado se vivía uno de los partidos más apasionantes y emocionantes que se puede disputar hoy en día. El Liverpool visitaba el Etihad Stadium para enfrentarse al Manchester City, lo que también se puede traducir en un choque entre dos de los mejores entrenadores del mundo: Jürgen Klopp y Pep Guardiola. Al término del encuentro el catalán se vio involucrado en un rifirrafe con uno de los jugadores del conjunto red.

El choque se le comenzó a poner de cara a un Manchester City que se adelantó en el marcador con un gol del de siempre. Erling Haaland no desaprovechó uno de las primeras ocasiones que tuvo. El noruego cazó un balón antes de que se cumpliese la primera media hora de choque y se sacó un disparo cruzado con su pierna izquierda que no fue capaz de detener el arquero del Liverpool.

ERLING HAALAND NO PERDONA NI UNA DEUDA DE UN EURO 👹#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/8Ad7NiMZOr — DAZN España (@DAZN_ES) November 25, 2023

Los de Jürgen Klopp tardaron en conseguir igualar la contienda, pero finalmente en el minuto 80 lo hicieron con un tanto de Trent Alexander-Arnold, que hoy también fue viral por las botas retro con las que disputó el partido en el Etihad Stadium. El lateral derecho cogió un balón en la frontal del área, avanzó lo que pudo y también cruzó su disparo para poner en el marcador el 1-1 final con el que ambos conjuntos se repartieron los puntos en la ciudad mancuniana.

Alexander-Arnold silenciando el Etihad Stadium, robándole el triunfo al Manchester City en una batalla clave por la Premier League 🤫#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/10cIbkCYK6 — DAZN España (@DAZN_ES) November 25, 2023

Este empate hace que los dos equipos que ocupan los primeros puestos de la Premier League se repartieran los puntos. Los de Pep Guardiola continúan liderando el campeonato inglés, pero sólo le sacan un punto al Liverpool, además de estar a la espera de lo que hagan otros equipos. Esto hace que esta edición de la liga sea una de las más igualadas que se recuerdan a estas alturas.

Pero lo realmente llamativo ocurrió una vez concluyó el partido cuando Jürgen Klopp y Pep Guardiola se saludaron en la banda. El catalán le dio varios golpes en la espalda a su homónimo alemán y eso no gustó nada a un Darwin Núñez que fue directamente a recriminárselo. Rápidamente fueron separados, aunque la trifulca con ambos intercambiado palabras calientes duró varios segundos.

El pique entre Pep Guardiola y Darwin Núñez al término del City-Liverpool 👀#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/YneXoAMXEW — DAZN España (@DAZN_ES) November 25, 2023

"No soy yo quien para explicar porque sorprendentemente no estuve involucrado y no entendí ni una palabra", dijo Klopp, ya que seguramente Guardiola y el uruguayo hablarían en español. "Darwin es más fuerte que yo, pero no ha pasado nada. Sacas este tema como si nosotros fuéramos los malos", respondió Pep a un periodista en la rueda de prensa posterior.