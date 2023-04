El Real Madrid paraliza todas las renovaciones hasta el próximo mes de mayo

El club blanco no tomará ninguna decisión acerca de sus siete jugadores que acaban contrato (Benzema, Modric, Kroos, Asensio, Ceballos, Nacho y Mariano) hasta, al menos, la final de Copa.

Ni Benzema, ni Modric, ni Kroos, ni Asensio, ni Ceballos, ni Nacho, ni por supuesto Mariano. Ninguno de los siete futbolistas que acaban contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio va a renovar su relación con el conjunto blanco en un corto plazo. Pese a que los satélites orbitales de la presidencia del club blanco bombean humo incesante, la realidad es bien distinta, según ha podido corroborar EsDiario de fuentes generalmente bien informadas. El Real Madrid no se plantea, ahora mismo, ninguna renovación, igual que sólo da por hecha la no continuidad de Mariano. Es decir, no hay ninguna decisión tomada con ningún jugador.

"Las órdenes son claras. Todo está paralizado hasta el mes de mayo y así lo saben los empleados que trabajan en la parte de las oficinas encargada de la gestión deportiva del club", dicen esas mismas fuentes. "Eso implica no sólo al primer equipo de fútbol, sino también al equipo femenino y a todos los equipos de cantera. Todo está parado hasta mayo", aseguran. "Por lo menos hasta que los de Ancelotti no jueguen la final de Copa del Rey no habrá decisiones. La Copa y el papel en Champions serán las que definan la estrategia del club, si hay continuidad o si hay revolución".

EsDiario tuvo ayer mismo la ocasión de conversar con el entorno de Marco Asensio tras las informaciones aparecidas ayer en el sector de la Prensa más próximo a Florentino Pérez, presidente madridista, que aseguraba que el balear estaba muy próximo a renovar su contrato con el Real Madrid, insistiendo en algo que ya desmintió este mismo medio: no existe ninguna oferta. Ese entorno de Marco Asensio confirmó a EsDiario que el único avance que se ha producido en el último mes y medio es que ambas partes han acordado conversar en mayo, pero de momento no hay ninguna propuesta de renovación sobre la mesa.

Si la pelotita entra... o no

Así las cosas, el Real Madrid parece dispuesto a jugar a una sola carta la planificación de la próxima temporada, después de que Carlo Ancelotti haya manifestado en dos ocasiones en las últimas cuarenta y ocho horas su intención de continuar en el Real Madrid el próximo curso, nada de ser seleccionador brasileño.

Si el equipo blanco gana la final de Copa y su papel en Champions es decente, la continuidad del proyecto está asegurada y por tanto las renovaciones. Si por el contrario hay una hecatombe en cualquiera de las dos competiciones, el club blanco se verá obligado a iniciar una nueva era: entrenador, jugadores... y no habrá más que un par de renovaciones a lo sumo.