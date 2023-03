Tebas y Matallanas se enzarzan en Twitter a costa del Barça y el caso Negreira

El presidente de LaLiga y el periodista y portavoz de la Federación Española de Fútbol se tiran los trastos a la cabeza por el supuesto control de las cuentas del club blaugrana.

De todos son conocidas las malísimas relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga, o mejor incluso, entre las personas que rigen las destinos de ambas entidades, Luis Rubiales y Javier Tebas, respectivamente. No se soportan y aprovechan cualquier coyuntura para atizarse unos a otros.

La última excusa para escenificar una trifulca, tuitera en este caso, han sido las primeras declaraciones que ha ofrecido Rubiales respecto al caso Negreira. En el especial emitido ayer en Cuatro, el presidente de la RFEF criticó la actuación de LaLiga en el mayor escándalo de presunta corrupción que ha vivido hasta el momento el fútbol español en toda su historia. “El control económico que ejecuta LaLiga para estas cosas no sirve. Servirá para otras cosas, pero no han sido capaces de darse cuenta de esto”, aseguró Rubiales en el especial de En boca de todos, con Diego Losada y Manu Carreño, en lo que es un palo evidente a la patronal del fútbol español.

Tebas, nada más conocer esas declaraciones, ha tomado la iniciativa lanzando un mensaje reivindicativo en Twitter. "Qué ignorancia, con tal de esconder la responsabilidad de otros y de la RFEF."Rubí", ¡Que el Barcelona ha pagado a un alto responsable de los árbitros de la RFEF!. Y la RFEF recibe requerimientos de hacienda y la fiscalía y no se entera de nada", ha escrito Tebas incluyendo el, en su boca, malicioso apelativo "Rubi" con el que Gerard Piqué o Sergio Ramos se referían al presidente de la Federación cuando querían conseguir algún favor de su parte.

Que ignorancia, con tal de esconder la responsabilidad de otros y de la RFEF."Rubí", ¡ Qué el @FCBarcelona_es ha pagado a un alto responsable de los arbitros de la RFEF!. Y la RFEF recibe requerimientos de hacienda y la fiscalia y no se entera de nada🤔🙄https://t.co/W4lMdw73X7 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) March 30, 2023

La contienda tuitera ha continuado con la intervención de Javier Matallanas, experto periodista, con carrera tanto en Marca como en As, y actual portavoz de la RFEF. "Dispusiste de las cuentas del FCB durante los últimos 20 años y no has sido capaz de detectar lo que tú calificas como el caso más grave por los 7 millones de euros pagados por el FCB?", se pregunta Matallanas de forma retórica en el primero de sus dos mensajes. En el segundo, critica directamente la labor de Tebas, al que acusa de estar "dormido". "Dices que esto “te quita el sueño”, pero estabas dormido mientras ocurría. Tu gestión es un desastre y tu control económico es arbitrario y solo sirve para atemorizar a los clubes y que tengan que bailarte el agua".

¿Dispusiste de las cuentas del FCB durante los últimos 20 años y no has sido capaz de detectar lo que tú calificas como el caso más grave por los 7 millones de euros pagados por el FCB? https://t.co/6ZaFgkv8aW — Javier Gómez Matallanas 🇪🇸 (@matallanas) March 30, 2023

Pero la cosa no ha acabado ahí ya que las acusaciones entre ambos se mantenido e, incluso, han elevado su tono cuando Tebas le ha recordado a Matallanas "la integridad de algunos partidos cuando Rubiales era jugador. "Mata" no sabéis para que sirve el control económico (así le va a la 1 RFEF), y ¿tampoco sirve el de la UEFA? y ¿vuestro Compliance? Rubí no puede dar lecciones de ningún control hasta que que no explique la integridad de algunos partidos cuando era jugador ¿recuerdas Mata?".

"Mata" no sabéis para que sirve el control económico (así le va a la 1 RFEF), y ¿tampoco sirve el de la UEFA?y ¿vuestro Compliance? Rubí no puede dar lecciones de ningún control hasta que que no explique la integridad de algunos partidos cuando era jugador¿recuerdas Mata? https://t.co/FHKyQY25Vy — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) March 30, 2023

Ante tamaña acusación, el portavoz federativo no se ha arredrado y no ha dudado en volver a atacar a Tebas."Estás muy nervioso...", dice Matallanas.