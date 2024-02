Ilia Topuria, a conquistar el mundo: horario y dónde ver por TV su combate UFC

Ilia Topuria ya está listo para hacer historia en el deporte español en la madrugada del sábado 17 de febrero al domingo 18. El hispano-georgiano peleará con Alexander Volkanovski por el título del cinturón de peso pluma de la UFC. El español tiene claro que vencerá al australiano, un experimentado luchador que no quiere ceder su trono. Además, los grandes deportistas de nuestro país, como Rafa Nadal, Alberto Contador, Carlos Alcaraz, Marc Márquez, Koke, Pedri y una larga lista han enviado su mensaje de apoyo a 'El Matador'.

"Ha sido la preparación más profesional que he hecho hasta la fecha". Así advirtió Topuria en la rueda de prensa previa al pesaje de la pelea de su estado físico y mental, con un campamento realizado íntegramente en España, para el combate más importante de su carrera en las artes marciales mixtas. Un reto enorme que acogerá el Honda Center de Anaheim de California, en Estados Unidos, en una velada que arrancará a las dos de la mañana de este domingo (hora peninsular española), aunque el 'main event' del UFC 298 entre 'El Matador' y 'The Great' llegará aproximadamente dos horas después.

No puedo estar más agradecido por todos los mensajes de apoyo y ánimo que he recibido. Hace 15 años llegué a este gran país junto a mi familia con la visión y determinación de cambiar nuestra suerte y el sábado os devolveré todo este cariño que me habéis dado con un título… pic.twitter.com/MbNPvSzelv