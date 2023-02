El estamento arbitral explota tras la denuncia de Estrada Fernández a Negreira

Los colegiados del fútbol español preparaban un comunicado conjunto para mostrar su rechazo a la situación actual del Barçagate, por lo que están indignados por la querella del catalán.

El estamento arbitral está viviendo una auténtica pesadilla. Desde que saltó el ‘caso Negreira’ es inevitable mirar al Comité Técnico de Árbitros y ahora que el colegiado catalán Estrada Fernández ha puesto una querella por su cuenta al ex vicepresidente del CTA y a su hijo el resto del colectivo está que trina, según las últimas informaciones desveladas.

El fútbol español está metido de lleno en un escándalo en el que todavía puede pasar de todo… o nada. Todo explotó con el ‘caso Negreira’ y los pagos del Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Los azulgranas dejaron de pagarle una vez que perdió su puesto y a partir de ese momento el ex colegiado ha chantajeado a la entidad azulgrana.

Esos casi 7 millones que llegó a recibir Enríquez Negreira, supuestamente, son de informes técnicos de árbitros, pero diferentes entrenadores como Ernesto Valverde o el Tata Martino han asegurado que jamás tuvieron en sus manos los trabajos hechos por la empresa del que fuera vicepresidente del CTA. Esto hace levantar enormemente las sospechas de que tras esos pagos podía haber otros intereses e influencias.

Por si fuera poco todo lo que está rodeando a Enríquez Negreira y al Barcelona, el colegiado en activo, aunque sólo está actuando en el VAR, Xavier Estrada Fernández, ha presentado una querella criminal contra el ex vicepresidente del CTA, contra su hijo Javier Enríquez Romero y la empresa Dasnil 95.

Esta denuncia por parte de Estrada Fernández fue de iniciativa propia, por lo que en el Comité Técnico de Árbitros no ha sido bien recibida, ya que no se la esperaban. Como informa Mundo Deportivo, el resto de árbitros del fútbol español están indignados porque ha actuado por su cuenta y no ha esperado al comunicado que iban a hacer todos ellos en conjunto. Eso sí, de una nota colectiva a una querella hay una gran diferencia.

La respuesta de Iturralde

Por otro lado estaría Iturralde González, ex colegiado y actual comentarista en El Larguero. El vasco fue muy duro con Estrada Fernández en antena. “Bastante estamos aguantando como para que un Robin Hood venga a buscar un beneficio personal. El colectivo está enfadado con este movimiento de Estrada”, dijo.

🗨️ "Esta denuncia es una PUÑALADA a la honorabilidad del colectivo arbitral" pic.twitter.com/k9rcZKPBGH — El Larguero (@ellarguero) February 24, 2023

Además, Iturralde González cargó contra el abogado del denunciante: “¿Con cuántos árbitros en activo ha hablado antes de interponer esta demanda? No diga que es por el colectivo arbitral, porque estamos muy enfadados con esta acción. Es una salida individual y una puñalada a la honorabilidad del colectivo”, comentó. “De los 20 árbitros en activo, dudo que haya uno que haya felicitado a Estrada, y dudo que haya algún otro que presente una querella”, concluyó.