Tebas: "Laporta no ha convencido en sus explicaciones, no ha aclarado nada"

LaLiga celebró una reunión extraordinaria para evaluar la situación suscitada por el caso Negreira y el presidente de la patronal se vio las caras con su gran enemigo, Joan Laporta.

Joan Laporta y Javier Tebas se han visto las caras esta mañana en Madrid después de las durísimas críticas que el presidente del FC Barcelona realizó contra el máximo mandatario de LaLiga en su rueda de prensa del pasado lunes. Lo han hecho en la Asamblea Extraordinaria de LaLiga organizada para examinar todo lo que rodea al caso Negreira, el mayor escándalo de la historia del fútbol español después de que se descubriera que el Barça mantuviera una relación contractual con el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, durante 18 años, a razón de 7,3 millones de euros.

Según ha reconocido Tebas a la conclusión de la reunión, "Laporta ha intervenido para dar sus explicaciones durante 20 minutos, en un resumen de la rueda de prensa de ayer. No ha habido un interrogatorio al presidente del Barcelona. Los clubes quieren que se investiguen esos pagos" y el presidente de LaLiga ha sido rotundo al asegurar que el mandatario culé "no ha convencido en sus explicaciones, consideramos que no han quedado claras. No ha aclarado nada. Pienso lo mismo que antes de las explicaciones de Laporta". En todo caso, Tebas ha reconocido que el de hoy "no era el foro para que el Barcelona hiciera su defensa judicial. Su intervención no ha convencido y esto seguirá adelante donde corresponda: en España en los juzgados y en UEFA".

El presidente de la patronal futbolística ha dejado claro que José Ángel Sánchez, representante del Real Madrid en la Asamblea, no ha hablado en ningún momento durante la reunión y ha reconocido que no esperaba la presencia en la misma de Florentino Pérez, "porque no viene nunca".

😄🤝¡SALUDO y RISAS entre LAPORTA y TEBAS!



😬Ver para creer... Son las primeras imágenes de la Asamblea de @LaLiga. Lo vemos todo en Twitch. pic.twitter.com/EEqQFLfO3G — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 19, 2023

Otro de los temas sobre los que se le ha preguntado a Tebas ha sido el famoso video con el que el Real Madrid quiso desmentir, como le acusó Laporta, que fuera el equipo del régimen franquista. "Yo no hubiera hecho el video que ha emitido el Real Madrid, aunque tampoco aportaba nada lo que dijo Laporta sobre el equipo del régimen". Además, Tebas ha asegurado que esta discusión le recuerda "cuando tenía 19 años y acababas a las cinco de la mañana discutiendo de eso. A las cinco de la mañana es un tema interesante. Pero se ha intentado desviar la atención sobre los temas esenciales del fútbol español. Nosotros pensamos en futuro, no en pasado".

"Me encantaría que Messi volviera a LaLiga"

En contestación a una pregunta de Mundo Deportivo en torno a la posibilidad de que Leo Messi vuelva al Fútbol Club Barcelona la próxima temporada, Tebas contestó rotundo. "A día de hoy, no es posible", pero dejó la puerta abierta a que su regreso pueda ser una realidad: "Ojalá el Barcelona haga los controles económicos que tiene que hacer para que vuelva Leo Messi, pero evidentemente no vamos a cambiar ninguna norma para que eso suceda. Personalmente, me encantaría que Messi volviera a LaLiga. Hoy no sería posible, pero el Barcelona tiene capacidad para hacer los movimientos económicos necesarios para conseguir que vuelva".