Luis León Sánchez liderará el pelotón de la Skoda Titan Desert 2024

Ya hemos podido conocer el recorrido de la Skoda Titan Desert Morocco 2024, un "viaje por las dunas" que tendrá en las bonificaciones su principal novedad y que será más espectacular aún.

Luis León Sánchez, campeón de España contra reloj y ganador de cuatro etapas del Tour de Francia ha sentido la "llamada del desierto" y se une al plantel de ex ciclistas profesionales que quieren vivir una experiencia única de la mano de la Skoda Titan Desert, una de las pruebas de mountainbike más famosas y duras del planeta y por la que los aficionados suspiran.

La Skoda Titan Desert Morocco de 2024, que se disputa del 28 de abril al 3 de mayo sobre algo más de 600 kilómetros, volverá a ser un "viaje que enseña un entorno único", con desierto y la arena de las dunas, y la novedad de las bonificaciones de 10, 6 y 4 segundos para los tres primeros de cada etapa.

Así lo anunciaron los organizadores este jueves en la presentación oficial de la prueba en bici de montaña en el desierto de Marruecos, celebrada en la Casa Árabe en Madrid, con la presencia del CEO de Titan World Series, Jesús García; el director deportivo de la Skoda Titan Desert Morocco, Manu Tajada; el director de Patrocinios y Eventos de Skoda España, Joan Massallé; y el ciclista Luis León Sánchez, del Astana Qazaqstan y embajador de la prueba.

El recorrido constará de algo más de 600 kilómetros y cerca de 7.000 metros de desnivel acumulado en seis etapas. Arrancará en Boumalne Dades el 28 de abril y concluirá en la tradicional meta de Maadid, el 3 de mayo, con una fórmula similar a la de 2023, con dos primeras etapas muy montañosas, cercana a las cordilleras del Atlas.

Después, el pelotón de 'titanes' trasladará su desafío al desierto, con cuatro etapas largas, rodadoras y el tramo cronometrado 'Skoda Challenge', que premia con 60 segundos de bonificación al más rápido y la más rápida en completarlo en la primera etapa.

La 'etapa maratón', en la que los participantes no contarán con ayuda mecánica ni de fisioterapia al acabar, serán la tercera y cuarta. "La Titan de Marruecos es diferente porque es la original. Nació donde tenía que nacer, es la esencia de la competición que impregna al resto de pruebas y la única con 6 etapas y navegación", manifestó Jesús García.

El CEO de las Titan World Series dijo que la Titan de Marruecos es un "reto deportivo modulable para cada persona" y se ha convertido en una prueba que ganarla "da prestigio".

Por su parte, el director deportivo Manu Tajada afirmó que desde el primer recorrido en 2006 siempre ha diseñado "un viaje que enseña un entorno único". "En ese 'día cero' pienso en una experiencia y en un viaje", apuntó Tajada.

"Luisle" y 599 titanes más

En la pasada edición, Roberto Bou y Tessa Kortekaas lograron estrenar su palmarés en pruebas de las Titan World Series. Y en la próxima debutará el ciclista del equipo Astana Qazaqstan Luis León Sánchez, quien ya ha competido en la Skoda Titan Desert Almería y la NEOM Titan Desert Saudi Arabia, junto a los cerca de 600 'titanes' previstos.

"Aquí es donde nació este concepto y es la más famosa y desafiante de las tres. Para mí están siendo experiencias increíbles y espero poder estar ahí delante dando guerra también en abril, pero, sobre todo, disfrutando con la gente", comentó 'Luisle' Sánchez.

Sánchez admitió que la quinta etapa, en la que hay que 'navegar', no le ha gustado "mucho". "Es una experiencia nueva, me ha atrapado. Vengo de 20 años como profesional, metido en una 'burbuja' y el ciclismo es mucho más que entrenar y encerrarse en un hotel. Voy a partir de cero, no hace mucho que he dejado la bici y la competitividad no se pierde. Pero para mí lo más importante es convivir con la gente", indicó.

Por su parte, el director de Patrocinios y Eventos de Skoda España, Joan Massallé, recordó que la marca de automóviles se asoció a la Titan Desert Morocco porque es mucho lo que les unía, como "el amor por la bicicleta, el gusto por las experiencias diferentes y esa manera tan única de entender el deporte como una forma de vida".

"Estamos encantados de seguir y con una implicación mayor. Nuestro vínculo es mucho más que un patrocinio porque llevamos a los clientes, creadores de contenidos, embajadores y ... los coches", agregó Joan Massallé.