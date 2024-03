Grandes noticias para el Madrid: Ancelotti anuncia el regreso de un lesionado

El técnico italiano ha comparecido en rueda de prensa antes del choque frente al Athletic y ha confirmado que Eder Militao regresa a la lista después de haberse lesionado de gravedad.

Después de que hace ya dos semanas se conociera la nueva lesión de Thibaut Courtois con la rotura del menisco, en el Real Madrid han tenido una gran noticia después de que Carlo Ancelotti, antes de anunciar la lista de convocados, comunicara en la rueda de prensa previa al choque frente al Athletic que Eder Militao entrará en la convocatoria, pero no garantizó que el central brasileño fuera a tener minutos frente al club vasco, que fue el mismo equipo ante el que se lesionó en la primera vuelta.

"Vuelve Militao, que es la noticia más importante. Está disponible. Obviamente, no está al 100%, le falta jugar al fútbol, pero se ha recuperado muy bien de la lesión. Se lesionó contra el Athletic Club en la primera vuelta y vuelve contra el Athletic Club. Es una gran noticia para nosotros. Hemos tenido la mala suerte en este parón de la lesión de Courtois, pero volverá pronto", declaró en rueda de prensa Carlo Ancelotti.

Además, Carlo Ancelotti aseguró que deben "dar tiempo" al defensa brasileño para que esté al 100%. "Tenemos que verlo. Puede ser que mañana le dé minutos y tenemos tiempo hasta el día del Manchester City de mejorar su condición. La rodilla está bien, le falta sólo el fútbol, acostumbrarse a volver a jugar en campo grande y con los compañeros. Se ha recuperado muy bien. Debemos darle el tiempo necesario para que vuelva a su mejor nivel", indicó el técnico italiano.

Sin embargo, no negó que piensa en la posibilidad de alinearlo junto a Rüdiger contra el City. "Puede ser que no, puede ser que sí. No digo que sea 50%-50%, puede ser 70% que no y 30% que sí. Militao es jugador muy importante, nos ayuda a muchas facetas del juego: balón aéreo, duelo... No está descartado completamente. Si no está él, no hay muchas opciones. Si Militao es descartado, va a jugar Nacho o Tchouaméni, la duda está ahí", explicó el italiano.

El técnico italiano también confirmó que el resto del equipo, a excepción del belga Thibaut Courtois, "está bien" después de esta parón FIFA. "Los que han regresado de las selecciones se han recuperado bien. Hemos tenido un pequeño problema con Camavinga, que ha entrenado con normalidad", señaló, antes de hablar de Vinicius. "Hay una cosa que me preocupa de Vinicius, y mucho, y es que no puede jugar. Eso es lo que me preocupa", dijo sobre la sanción del extremo brasileño.

En otro orden de cosas, Ancelotti no quiso hablar del futuro de Luka Modric. "Todo el mundo habla de la próxima temporada menos nosotros. Luka está centrado en lo de esta temporada, en acabarla bien y ganando, si es posible. Tomaremos las decisiones de futuro cuando se acabe la temporada, ahora nadie está interesado en hablar de su futuro", apuntó. "Le veo listo para pelear a final de temporada. Tenemos todos el mismo pensamiento de acabar bien la temporada, estamos en una situación óptima para sacar lo mejor de nosotros, y ellos piensan lo mismo, no piensan en el futuro para ellos", añadió.

El Athletic, un rival duro

Por otra parte, Carlo Ancelotti desveló que tienen "buenas sensaciones para el partido". "Jugamos contra un equipo que está muy bien, que juega con mucha intensidad. El Athletic Club está haciendo una gran temporada, está luchando por la Champions, es un equipo que tiene muchísima calidad individual, de organización... Llegamos con toda la confianza del mundo porque veo a los jugadores bien y en buena forma", afirmó el entrenador del Real Madrid.

Además, no cree que a los de Ernesto Valverde les vaya a descentrar la final de la Copa del Rey de la próxima semana. "El Athletic tiene una semana para preparar la final y creo que van a jugar a tope, porque el objetivo Champions es también muy importante para ellos. No creemos que estén pensando en jugar la final, sino en venir al Bernabéu a intentar hacer puntos", explicó.