Fractura en el madridismo antes del partido que decide el liderato de LaLiga

El Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Girona, encuentro en el que la primera plaza del campeonato está en juego, pero el ambiente en el Santiago Bernabéu está enrarecido tras el derbi.

El Real Madrid recibe al Girona en la jornada 24 de LaLiga EA Sports, un duelo entre los dos primeros clasificados que podría ser clave para las aspiraciones al título doméstico de ambos equipos, con los blancos algo mermados en defensa y con la Champions la próxima semana, mientras los catalanes, a solo dos puntos, deben asaltar el Santiago Bernabéu para recuperar el liderato.

El feudo madridista acoge un encuentro tan vibrante como decisivo por el devenir del campeonato doméstico en las próximas semanas. Un duelo exigente en el que el Real Madrid defiende la primera plaza y sus 58 puntos, frente a un Girona, que tiene 56 unidades y están a solo dos de los blancos, con la opción por tanto de arrebatarle el liderato.

La Grada Fans se enfrenta y amenaza a los madridistas que les recriminan su actitud agrediendo a socios del Real Madrid en el mismo Bernabéu !! @realmadrid @Atleti pic.twitter.com/qINAToR26h — FORO MDM (@elforomdm) February 5, 2024

No obstante, ambos técnicos, Carlo Ancelotti y Míchel Sánchez, aseguran que LaLiga no se decidirá este sábado en el Bernabéu. "No creo que la Liga se decida, pase lo que pase", defendió el italiano en la previa, mientras el de Vallecas reconoció que "una victoria sería muy especial", aunque no les confirmaría como "candidatos" al título. Eso sí, muchos aseguran que si el Real Madrid consigue llevarse los tres puntos daría un paso de gigante hacia el campeonato, aunque queda mucho por disputarse.

Los números les contradicen en cierta manera, ya que un triunfo blanco, que tres días después disputará la ida de octavos de final de la Champions ante el RB Leipzig en Alemania, les pondría con un colchón de cinco puntos, con opción de ampliar incluso la distancia con los teóricos candidatos Barcelona, a ocho, y Atlético de Madrid, a diez.

🚨‼️ Un grupo de peñas prepara una protesta contra la Grada Fans en el partido del Real Madrid contra el Girona después de los acontecimientos violentos del Derbi. Denuncian privilegios y protección por parte del club ante otras agresiones anteriores, según informa @relevo. pic.twitter.com/Xvkh34bWCg — madridistaReal (@RMadridistaReal) February 10, 2024

Mientras que si los tres puntos caen del lado catalán, se encendería de nuevo la batalla por el trofeo y daría alas a su ilusión en la que ya es una temporada histórica. Y no es una machada imposible, ya que el Girona -segundo mejor visitante, todavía sin perder lejos de Montilivi- es un hueso duro para los merengues con un balance en Liga de un triunfo, un empate y solo una derrota en sus visitas al Bernabéu.

La BRUTAL Grada Fans monto una huelga de animación en pleno derbi después se pegaron entre ellos y amenazaron a gente del fondo por animar ! De paso la joven speaker anuncio el viaje a wembley@realmadrid@Atleti pic.twitter.com/QA63GIcKG1 — FORO MDM (@elforomdm) February 5, 2024

Ambos conjuntos afrontan el decisivo encuentro después de empatar sus encuentros más recientes. Los madridistas, en el derbi, también en el Bernabéu, con un gol en el minuto 93 (1-1) del Atlético que enfrió un buen partido de los de Ancelotti. El Girona, también se dejó dos puntos con en la visita de la Real Sociedad a Montilivi, que terminó 0-0 con un gol anulado con polémica. Además, en dicho encuentro ante los colchoneros hubo problemas en la grada del Santiago Bernabéu que parece que están pasando factura en la hinchada merengue.

Ambiente raro por Concha Espina

Y es que Relevo ha hablado con aficionados del Real Madrid para preguntar por lo sucedido hace unos días en la Grada Fans, donde hay presencia todavía de ex miembros de Ultras Sur. "Son reiteradas las agresiones que han sufrido varios socios por parte de integrantes de la grada de animación. En el año 2021 se agredió a un socio fuera del Bernabéu, causándole una fractura. El caso todavía está en un juicio. Preguntamos al club y nos encontramos el silencio por respuesta. El pasado domingo se volvió a repetir la agresión. Esta gente está protegida por el club. Se puso para sustituir a lo que era Ultras Sur y ya van dos agresiones graves", publican en dicho medio de comunicación.

Algo pasa en la grada del Bernabéu.



▪ Tras los últimos acontecimientos violentos, parte de la afición ha llegado a su límite.



🗨 "Estamos cansados de todos los beneficios que tiene la grada de animación y que no tienen otras peñas".



✍ @JorgeCPicon https://t.co/TqKocYSAHs — Relevo (@relevo) February 10, 2024

Además, la Asociación de Peñas Independientes del Real Madrid se quejan de que la Grada Fans tiene más ventajas y favores del club que el resto de peñistas, por lo que han comenzado una movilización para reivindicarla antes de que arranque el choque frente al Girona. "Grada Fans fuera del Bernabéu", es el encabezamiento de esa protesta que llevarán a cabo durante el transcurso del partido que decide el liderato de LaLiga EA Sports.