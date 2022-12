Esto es lo que hizo Nadal cuando vio a Messi marcar el tercer gol de la final

El mejor deportista español de la historia desvela, en una entrevista en AS, que se le saltaron las lágrimas cuando el crack argentino consiguió el tanto que ponía por delante a su equipo.

Ha pasado ya casi una semana de la final más apasionante de la historia de los Mundiales y el partido sigue dando de qué hablar. Ahora ha sido el turno de Rafa Nadal que, en AS y después de recibir por sexta vez el premio de este diario al mejor deportista del año, ha hecho repaso a su temporada y a otros aspectos que han sucedido en uno de años más intensos de su carrera y de su vida.

El tenista español evaluó su campaña como "increíble y espectacular", aunque se lamentó de las lesiones, tanto la que sufrió jugando contra Carlos Alcaraz en Indian Wells, como la que le impidió disputar las semifinales de Wimbledon. "Me queda una espina en el año que es Wimbledon. Yo creo que desde que gané en 2010, la última vez, jamás había estado en una posición tan buena. Tanto ésta como la del 2018 cuando jugué contra Djokovic las semifinales, son las dos que estaba mejor preparado, con mucha diferencia, y esta vez me rompí el abdominal".

🏆 Los premiados en la Gala del Diario AS posan en la cita anual en el Westin Palace de Madrid



Sobre la próxima temporada, que comienza ya en unos pocos días, Nadal reconoció tener "la ilusión de volver a hacer un buen año y volver a darme opciones de competir otra vez al más alto nivel. Después, soy consciente de que tengo la edad que tengo, y de que pasan cosas".

El año ha sido, probablemente, el más importante de la vida del jugador balear ya que ha sido padre por primera vez. Sobre los problemas ocurridos durante el embarazo, Nadal aseguró tener "una mujer que es valiente y siempre me ha ayudado en todo lo que he podido y más" y afirmó que las cosas, poco a poco, "se van organizando. Se va terminando de gestionar un poquito el orden que necesito para que pueda entrenar con normalidad, para que cuando esté en pista no tenga otras preocupaciones". A la pregunta de si se levanta por las noches para atender las demandas del bebé, Nadal no dudó. "Claro, de vez en cuando lo hago, cuando me toca. Solo faltaría. Pero bueno, es cierto que dependo de mi físico y cuando me entreno, al día siguiente se ocupa mayoritariamente mi mujer".

"En el tercer gol, se me saltaron las lágrimas"

De todos es sabido que Rafa Nadal es un gran aficionado al fútbol y en AS le preguntaron por cómo vivió la final del pasado domingo, con la victoria de la Argentina de Messi sobre la Francia de Mbappé, el más deseado por el Real Madrid, club del que el tenista es un grandísimo aficionado.

Sobre el encuentro en sí, el tenista balear no dudó en calificarlo como "espectacular", y respecto a sus reacciones, Nadal reconoció haberse rendido ante Messi. "Como amante y nostálgico del deporte, que Messi levantara la Copa del Mundo a mí me hizo feliz. Que alguien tan grande culmine con un título que le faltaba, de este calibre, con todo lo que significa para Argentina, me pareció justo, lo disfruté y me emocioné. Sin ir con Argentina, cuando Messi marcó el tercer gol se me saltaron las lágrimas. Pero por la emoción de ver a alguien tan grande lograr lo que le faltaba esto y que había sufrido tanto para conseguirlo".

"Por mí, que Mbappé viniera mañana al Madrid"

Respecto a Mbappé, sobre el que muchos aficionados madridistas tienen dudas después de la negativa a fichar por el Madrid el pasado verano, Nadal lo tiene muy claro. "Yo a Mbappé no le tengo que perdonar nada y como aficionado del Madrid, si pudiera, que viniera mañana. A mí me gustaría que Kylian estuviera este año, pero aun así, el Madrid está en una posición de privilegio en todas las competiciones, jugando un fútbol para mí fantástico. Creo que el Madrid tiene un equipazo, con un entrenador que sabe gestionar todo de la mejor manera posible".