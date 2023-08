El beso de Rubiales a Jenni provoca las críticas del primer futbolista masculino

El jugador del Betis se posiciona del lado de su compañera de profesión y recibe el respaldo de su pareja, Sara Sálamo. También su compañero de equipo, Borja Iglesias, apoya a la jugadora.

Luis Rubiales se queda sin apoyos, en ningún ámbito, y la Asamblea de la Federación del viernes, la que debería ratificarle después de su injustificable beso a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas tras ganar el Mundial Femenino 2023, se le ha puesto muy cuesta arriba: su dimisión parece inminente, pero de momento no se ha producido. Eso sí, hoy ha visto cómo los entrenadores de Primera han sido muy críticos con el óculo y cómo, al fin, un futbolista masculino se ha decidido a criticarle. Ha sido Isco.

Rubiales había recibido críticas de periodistas, políticos, presidentes de clubes, entrenadores y en las redes se empezaban a preguntar por qué no hablaban los jugadores españoles, por qué no salía ninguno. Pues ya ha salido el primero. En Telecinco, Isco, uno de los jugadores más activos en temas sociales, ha hablado con claridad y sin miedo: "Si no fue consentido, yo creo que es un abuso de poder y le mando todo mi apoyo a Jenni", ha asegurado el ahora futbolista del Betis. "Rubiales se equivoca Ealgo que bajo ningún concepto se debe hacer, aún menos el presidente de una Federación tan importante. Tampoco el comportamiento que tuvo en el palco, junto a la Reina, fue muy protocolario, la verdad" disparó el malagueño.

A las palabras de Isco se han sumado inmediatamente las de su pareja, la actriz canaria Sara Sálamo, quien de forma escueta pero directa ha añadido que"Estamos contigo @Jennihermoso 💙 #niunpasoatras", ha escrito en sus redes sociales. También casi de inmediato, su compañero en el Betis Borja Iglesias aprovechó también los micrófonos de Telecinco para mandar a la jugadora su "ánimo y apoyo" y resaltar que están "con ella".

La FIFA, al ataque

Además de las críticas en España, de las advertencias del Gobierno y de las denuncias, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha anunciado el jueves de que abre un "procedimiento disciplinario" Luis Rubiales "por los hechos ocurridos durante la final del Mundial femenino", en referencia al beso a Jenni Hermoso. "La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha informado en el día de hoy al Sr. Luis Rubiales, presidente de la RFEF, de la apertura de un procedimiento disciplinario contra él con base en los hechos acaecidos durante la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, el pasado domingo 20 de agosto de 2023", avanzó el organismo en un comunicado.