Ancelotti gana y Raúl, Arbeloa y Pochettino pierden enteros para la sucesión

La continuidad de Carletto parece asegurada: Raúl no le entra por el ojo al presidente. El batacazo europeo de Arbeloa escuece. Pochettino seguirá en la Premier. Xabi Alonso no es opción.

La clasificación del Real Madrid para cuartos de final de la Champions League de esta temporada tras derrotar ayer 1-0 al Liverpool en el Santiago Bernabéu ha sido acogida con un respiro de alivio dentro de las oficinas del club blanco. Con la rumorología desatada acerca de un posible cambio en el inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu, que Carlo Ancelotti haya vuelto a situar al equipo blanco entre los ocho mejores de Europa convierte el debate en algo estéril. Más aún por todo lo que ha sucedido estas últimas fechas.

Como veníamos advirtiendo en EsDiario, el Real Madrid manejaba tres opciones para reemplazar a Carlo Ancelotti a final de temporada, si la campaña arrojaba un saldo negativo y Carletto decidía poner punto y final a su etapa como entrenador de club, pero la clasificación ante el Liverpool espanta a los fantasmas, quién sabe si definitivamente. La rumorología aseguraba que Ancelotti tenía una oferta de Brasil para ocupar su banquillo, algo que desmienten varios medios brasileños, pero el Madrid barajó a tres candidatos para elegir de ese triunvirato en caso de necesidad: Raúl González, Álvaro Arbeloa y Mauricio Pochettino.

Raúl no gusta al presidente

Los tres, por unos motivos o por otros, se han caído de la ecuación. Raúl González no es, no ha sido jamás, santo de la devoción del presidente blanco, Florentino Pérez. Los periodistas de cabecera del mandamás blanco ya han filtrado que a Raúl "le falta experiencia" y que debería "irse a entrenar a una Liga extranjera" antes de tomar las riendas del Real Madrid. Declaraciones que, más que otra cosa, pinchan el globo del antiguo siete. Raúl no será el próximo entrenador del club blanco.

Ni Arbeloa ni Poche

La otra opción de la casa es Álvaro Arbeloa, pero el terrible batacazo que se llevó el Juvenil A del Real Madrid el miércoles en cuartos de final de la Youth League, la Copa de Europa de la categoría, siendo derrotado 4-0 por el AZ Alkmaar, le deja muy tocado. Más aún, porque dio la sensación de cierto ataque de entrenador variando el posicionamiento de jugadores clave en el Día D y saliendo escaldado. A Arbeloa aún le queda tiempo de cocción, más aún si lo filtrado sobre Raúl González (que lleva cuatro temporadas en el Castilla) es cierto.

El argentino Mauricio Pochettino es quien cerraba la terna de candidatos al banquillo blanco en caso de salida de Ancelotti, pero el preparador ex del PSG pretende seguir en la Premier y de hecho su nombre se relaciona con una posible vuelta al Tottenham, donde su actual técnico, Antonio Conte, está más que en entredicho y donde la gran estrella de los Spurs, Harry Kane, aboga por el regreso de Poche.

Contrariamente a lo publicado en diversos medios, Xabi Alonso no es opción real en la actualidad para ocupar el banquillo del Real Madrid, pese a que está cumpliendo una buena temporada en el Bayer Leverkusen. Que el Real Madrid haya, además, asegurado su pase a octavos de Champions no es más que un paso más para que Ancelotti acabe su carrera como técnico en el Bernabéu, el 30 de junio de 2024.