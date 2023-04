Ofrecen a Gareth Bale volver a jugar al fútbol y el galés prefiere "golf gratis"

El que fuera futbolista del Real Madrid acudió a un acto en el que hablaba sobre la oferta que recibió para descolgar las botas, pero asegura estar tranquilo con la familia y con el golf.

Desde que se retiró después del Mundial de Catar 2022 Gareth Bale parece que está disfrutando de la vida. Durante los últimos años de carrera parecía que era una obligación jugar al fútbol y sus continuas faltas de respeto al Real Madrid y su preferencia por el golf le pasaron factura. Y es en este último deporte donde el galés encontraba esa felicidad que daba la sensación que no tenía cuando se metía dentro de un terreno de juego.

Las últimas fotografías que ha colgado Gareth Bale en su cuenta de Instagram han sido sobre golf. La vida del galés está girando en torno a este deporte por el que siente una pasión por la que tanto se le criticó cuando era futbolista del Real Madrid. A eso habría que añadirle la mítica bandera que sacó con su selección en la que se leía "Gales, golf, Madrid. En ese orden".

Sus continuas lesiones y su falta de compromiso le condenaron en el Real Madrid. Desde el club se le intentó buscar un nuevo equipo, pero Gareth Bale no quiso salir y acabó cumpliendo su contrato que terminó el 30 de junio de 2022. A partir de ese momento el objetivo del galés era encontrar un equipo para llegar en forma al Mundial de Catar 2022 donde representaría a su país.

The Gareth Bale people have forgotten 🪄 .pic.twitter.com/AWDzefka9Q — H. (@SchnitzelKroos) April 26, 2023

Una vez que dejó el Santiago Bernabéu emprendió una exótica aventura en Los Ángeles FC, en Estados Unidos, pero sólo duro unos meses. Disputó 13 partidos con la camiseta del cuadro americano y en enero, tras el Mundial de Catar 2022 dio esa noticia que se venía especulando desde años atrás: anunciaba que se retiraba a los 33 años.

Rechaza volver

Ahora Gareth Bale unos cuatro meses alejado de los terrenos de juego y le ha llegado una propuesta para volver al fútbol inglés. Los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, amigos del futbolista galés, son propietarios del Wrexham FC, que acaba de ascender a la cuarta categoría del fútbol británico. Ya convencieron al retirado Ben Foster para que volviese y esperaban hacer lo propio con el ex futbolista del Real Madrid.

Gareth Bale calló los rumores que lo colocaban regresando del retiro para jugar con el Wrexham. El mejor jugador en la historia de Gales aseguró que está recuperando el tiempo perdido con su familia. pic.twitter.com/NdmChRk7Qd — Alejandro Montes (@amontes_98) April 28, 2023

Gareth Bale acudió a una entrega de premios y le preguntaron sobre las posibilidades de descolgar las botas y jugar en el equipo de sus amigos, pero el galés fue muy claro: "No creo. Preferiría que Rob McElhenney me invitase a una ronda de golf gratis". Además, aseguró que aprovecha su tiempo libre. "Estoy muy bien, pasando tiempo con mis hijos y mi esposa. Es un tiempo que he perdido muchos años al estar comprometido con el fútbol", comentó.