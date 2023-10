Leo Messi se prepara para recibir a uno de sus mejores socios en el Inter Miami

Leo Messi continúa siendo importante en la planificación del Inter Miami y las peticiones del delantero argentino continúan teniendo bastante peso en David Beckham, Jorge Mas y el resto de socios que son los dueños de la entidad americana. Si hace meses llegaron Sergio Busquets y Jordi Alba, ahora se especula con Sergi Roberto para el próximo curso, además de un gran futbolista que ha sido vital en la carrera del rosarino: Luis Suárez.

Los primeros meses de Leo Messi en el MLS han sido buenos a nivel personal. El astro argentino, que llegó en verano al Inter Miami procedente del PSG tras quedar libre, firmó varios golazos, sobre todo de falta, pero también con sus habituales jugadas. También llamó la atención el marine que contrató como guardaespaldas, que le acompaña a cualquier sitio para evitar incidentes y le hace un marcaje personal, ya sea en la calle como en el terreno de juego desde la banda vigilando todos sus movimientos.

🗣️Jordi Alba on the arrival of Luis Suárez to Inter Miami:



"I wish he could come, I have always said that I like to play with the best"