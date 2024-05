Preguntan a Kylian Mbappé sobre su fichaje por el Real Madrid y no se esconde

El futbolista francés se proclamó campeón de la Copa de Francia y tras el encuentro le cuestionaron por su futuro en el Santiago Bernabéu y el atacante de Bondy no tuvo reparos en contestar.

El PSG venció por 1-2 al Olympique de Lyon para alzar la Copa de Francia, lo que significa que el cuadro francés obtiene un doblete tras ganar también la Ligue 1 en el adiós a Kylian Mbappé. El delantero francés se marchó sin marcar en su último partido con la camiseta del cuadro parisino, pero fue manteado por sus compañeros y una vez concluyó el encuentro le cuestionaron por su futuro en el Real Madrid.

El equipo que dirige Luis Enrique Martínez se puso 0-2 arriba en el primer tiempo con los goles de Ousmane Dembélé y del centrocampista español Fabián Ruiz. O'Brien recortó para el Olympique de Lyon en el inicio de la segunda parte en el Stade Pierre-Mauroy de Lille, pero el triunfo fue para un PSG que, a falta de la ansiada Champions League, volvió a consolarse con los títulos domésticos.

Este encuentro significaba el adiós de Kylian Mbappé al club francés. El delantero nacido en Bondy llegó a París del Mónaco en 2017 a cambio de unos 180 millones de euros y anunció hace unas semanas su adiós a la capital francesa. El capitán de la selección francesa deja su récord goleador en 256 tantos en 308 partidos, a la espera de conocerse su destino, con todos los indicios apuntando al Real Madrid, ya que todavía no se ha hecho oficial su fichaje por el club blanco.

De belles images pour clôturer l’histoire de Kylian Mbappé au PSG

pic.twitter.com/9HX2yDVbnK — lélé ❤️💙 (@Julien_27LS) May 25, 2024

Y es que en el Real Madrid están esperando a disputar la final de la Champions League frente al Borussia Dortmund el próximo sábado 1 de junio en Wembley, Londres. Una vez que termine ese encuentro habrá que esperar al momento en el que la entidad de Concha Espina decida anunciar la contratación de Kylian Mbappé, ya que podría servir para aumentar la euforia tras conquistar la Decimoquinta o un golpe de moral si los de Carlo Ancelotti caen frente a los germanos.

Mbappé y el Real Madrid

Una vez terminada la final en la que el PSG se proclamaba campeón de la Copa de Francia Kylian Mbappé pasó por la zona mixta. Allí un periodista le cuestionó sobre su futuro. "¿Por qué no dices que ya has firmado con el Real Madrid?", le preguntaron. Y ojo, porque el de Bondy, que siempre ha sido ambiguo con sus respuestas todos estos años, no se ha mordido la lengua a la hora de responder.

❓PERIODISTA: "¿Por qué no anuncias que fichas por el REAL MADRID?"



👀 KYLIAN MBAPPÉ: "Lo mejor era terminar de despedirme. Lo único que quería era acabar bien con mi club... Será DENTRO DE POCOS DÍAS.



📹 @RubenMartinAS pic.twitter.com/8gSkZw77IH — SrNaninho (@SrNaninho) May 26, 2024

"Porque creo que antes que nada debía despedirme y quería acabar bien con mi club. Hemos ganado un título y ya habrá tiempo para todo", comenzó respondiendo Kylian Mbappé. "Anunciaré mi nuevo club cuando llegue el momento. Será dentro de pocos días, no hay ningún problema", añadió al referirse indirectamente a esa final de la Champions League.

Kylian Mbappe’s time at PSG is over 🥺 pic.twitter.com/ejdHJ1MF5u — @𝗼𝗻𝗲𝗷𝗼𝗯𝗹𝗲𝘀𝘀𝗯𝗼𝘆 (@OneJoblessBoy) May 25, 2024

La cosa no quedó ahí y los periodistas siguieron insistiendo en la fecha en la que anunciará su futuro. "¿Será antes de incorporarte a la selección?", le preguntaron a Kylian Mbappé. "Aún no lo sé porque faltan algunos detalles, pero lo más importante era acabar bien aquí", respondió finalmente el delantero que ya va a pensar en la Eurocopa 2024 que arrancará a mediados del mes de junio.