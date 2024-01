La automoción europea recupera el pulso

Las ventas de coches en Europa han experimentado un buen avance en los principales mercados, dejando atrás los problemas de suministro por la falta de semiconductores y capeando la recesión.

El panorama del motor en Europa ha experimentado un notable renacimiento durante el año 2023, marcando un significativo contraste con los desafíos enfrentados durante la pandemia y los años posteriores de escasez de semiconductores en la industria. Cuatro de las principales economías del continente - Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido - han presenciado un sólido crecimiento en las matriculaciones de vehículos, según los informes de las autoridades competentes y organismos del sector.

Italia: Un incremento del 19%

Las matriculaciones de coches en Italia ascendieron a 1,56 millones de unidades en 2023, mostrando un impresionante aumento del 19% en comparación con el año anterior. Aunque este crecimiento es notable, es esencial destacar que aún se encuentra un 18,3% por debajo de los registros pre-pandemia de 2019, que superaron los 1,9 millones de unidades.

La marca más vendida en Italia durante 2023 fue Fiat, que comercializó 174.580 unidades, un 2,45% de bajada, mientras que el podio lo completaron Volkswagen, la otra firma que superó las 100.000 unidades, con 122.794 coches vendidos (+17,1%), y Toyota, con 98.713 unidades (+7,1%).

Asimismo, el modelo más popular en el país transalpino en 2023 fue el Fiat Panda, con 102.625 unidades, seguido por el Dacia Sandero, con 48.398 unidades, y por el Lancia Ypsilon, con 44.891 unidades.

Según datos del Archivo Nacional de Vehículos de Italia, las ventas de turismos y todoterrenos en el mercado italiano experimentaron una subida del 5,9% durante el último mes de 2023, hasta alcanzar 111.136 unidades.

Francia: Un avance del 16% según el CCFA

El Comité de Constructores Franceses de Automóviles (CCFA) informa que las ventas de turismos y todoterrenos en Francia alcanzaron la cifra de 1,77 millones de unidades en 2023, representando un incremento del 16% en comparación con el ejercicio anterior.

Renault fue la marca más vendida en Francia en 2023, con 277.914 unidades, un 17,56% más, mientras que la segunda plaza fue para la también francesa Peugeot, que acabó el año con 241.512 unidades, un 1,67% menos. La tercera posición del año la ocupó Dacia, con 156.390 unidades y un crecimiento del +19,5%.

En el último mes del año, Renault también fue la firma más vendida en Francia

En diciembre, las entregas de automóviles en el mercado francés alcanzaron un volumen de 181.011 unidades, lo que se traduce en un aumento del 14,5% en la comparativa con el mismo mes del año previo.

En el último mes del año, Renault también fue la firma más vendida, con 25.967 unidades (+8,3%), seguida por Peugeot, con 17.208 unidades (-11,4%), y por Volkswagen, con 14.643 unidades (+18,73%).

En cuanto a la venta de vehículos comerciales ligeros, los inferiores a 5,1 toneladas, registraron en el mercado francés una subida del 8,95% en 2023, con un volumen de 379.208 unidades, mientras que en diciembre matricularon 36.242 unidades, un 9,48% más.

De este modo, la suma de las matriculaciones de turismos y todoterrenos y de vehículos comerciales ligeros se situó en el año pasado en 2,15 millones de unidades, lo que supone un avance del 14,75% respecto a 2022.

Alemania: Un crecimiento del 7,3%

El mercado automotor alemán experimentó un crecimiento del 7,3% en 2023, con más de 2,84 millones de unidades vendidas, según la Autoridad Federal del Transporte Motorizado de Alemania (KBA). Este aumento refleja la sólida demanda en la economía más grande de Europa.

Por marcas, Volkswagen se mantuvo como la firma con más ventas en el mercado alemán en el computo anual, con 519.089 matriculaciones, un 7,9% más que en 2022. Completan el 'podium' Mercedes con 277.552 unidades vendidas (un 13,7% más) y Audi, con 246.880 (+15,7%).

En el mes de diciembre, Volkswagen también fue 'la favorita' de los conductores alemanes, con 45.166 matriculaciones, aunque registró una caída interanual del 10,6%.

Por detrás, se sitúan BMW, que alcanzó las 23.883 ventas (+6,6%) y Mercedes, que llegó hasta las 19.946 unidades, pero cayó un 30,6% frente al mismo mes de 2022.

La española Seat incrementó sus ventas un 18,8% en el mercado alemán durante 2023

En el último año, algunas de las firmas que experimentaron un mayor incremento interanual de sus ventas fueron la china GWM (+19.316%; 4.660 unidades), Lotus (+161%; 321 unidades) y Nio (+153%; 1.263 unidades).

En tanto, la española Seat incrementó sus ventas un 18,8% en el mercado alemán durante 2023, al matricular 132.624 vehículos (un 4,7% del total), mientras que en el mes de diciembre la subida interanual fue del 3,5%, con 12.409 unidades.

Reino Unido: El mejor año desde la pandemia

En el Reino Unido, las matriculaciones de turismos y todoterrenos alcanzaron 1,9 millones de unidades en 2023, marcando un crecimiento del 17,9% en comparación con el año anterior. Este logro representa el mejor año del mercado automotor británico desde el inicio de la pandemia, según datos de The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

El resurgir del mercado automotor en estas naciones sugiere una recuperación post pandemia más sólida de lo esperado. Aunque persisten desafíos y ciertas cifras se mantienen por debajo de los niveles pre-covid, el optimismo y la vitalidad en el sector son señales alentadoras para la industria automotriz europea en el futuro próximo.