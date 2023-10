Solo un tercio de los autónomos logra mejorar su actividad en 2023

El 33,2% de los autónomos asegura que su actividad ha mejorado en el último año, mientras que el 24,2% ha registrado un descenso en su actividad, y el 42,6% se ha mantenido sin cambios. En paralelo, más de la mitad del colectivo se está viendo afectado por la actual incertidumbre política.

Estas son algunas de las conclusiones del último barómetro de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) correspondiente al segundo trimestre de 2023, presentado este lunes en rueda de prensa por el presidente de esta organización, Lorenzo Amor, en el que se pone de relieve que de cara al futuro no hay exceso de optimismo en el colectivo de trabajadores por cuenta propia.

Así, el 19% cree que su negocio crecerá en los próximos meses, frente al 73,9% que responde que no mejorarán a corto plazo, bien porque creen que su actividad será igual a la de los meses anteriores (el 43,1%) o bien porque sus perspectivas actuales son de que su actividad disminuirá (el 30,8%).

Gastos

En el capítulo de los gastos, el 84,5% de los autónomos asegura que los gastos han aumentado a lo largo de 2023. Además, el 11,5% afirma que sus gastos han sido similares desde 2022 y únicamente el 3,1% han experimentado una reducción de sus costes. Por lo tanto, el barómetro avisa de que “la disminución de la facturación para muchos autónomos y el aumento de los gastos ha hecho que los gastos crezcan por encima de los ingresos y que cada día abran su negocio siendo conscientes de que les va a costar dinero”.

Ante esta subida de gastos, el 65,8% afirma haber tenido que subir los precios dada la “insostenibilidad” de la situación. Frente a esto, el 30% afirma haber asumido la subida de los gastos y ha mantenido los precios.

En cuanto a lo que el colectivo piensa hacer de cara a los próximos meses, el 47,6% afirma que si todo sigue como hasta ahora se van a ver obligados a elevarlos en la recta final del año. El 33,2% espera no tener que hacerlo y un amplio 19,2% se muestra dudoso de lo que hará con los precios a corto plazo.

EMPLEADOS

En cuanto al mundo autónomo y la contratación de trabajadores, el 72,3% declara que no está buscando trabajadores en este momento. Pero entre los que sí los están buscando hay un 13,4% que afirma que no los consigue, un 9,1% que hoy en día es complicado conseguir trabajadores y únicamente el 5,2% ha podido contratar sin ningún problema.

Sectores

La agricultura es el que más empleo busca. Únicamente el 34,5% de los autónomos dedicados a la agricultura declara no estar buscando trabajadores, mientras que el 24,1% afirma que no consigue trabajadores. El 17,2% afirma que es complicado conseguirlos y el 24,1% no encuentra problemas a la hora de contratar.

En cuanto a la hostelería, el 48,8% está buscando trabajadores, de los que el 41,5% afirma tener problemas para contratarlos. Es más, el 17,1% afirma no conseguirlos y únicamente el 7,3% contrata sin problemas.

En el comercio, sector muy afectado por la pérdida de empleo autónomo en los últimos años, ocho de cada diez autónomos, el 80,8%, afirma no estar buscando trabajadores.

Construcción, por su parte, se erige como el sector donde menos trabajadores se consiguen. El 31,8% de los autónomos se encuentra buscando empleados, de los que el 25,9% afirma no conseguirlos. Sólo el 1,2% encuentra trabajadores sin problemas.

Al margen de las dificultades para contratar, el 55,1% de los autónomos afirma no tener trabajadores asalariados a su cargo, frente a un 44,5% que sí los tiene. De estos últimos, el 65,1% afirma haber, a pesar de todo, mantenido la plantilla; el 20% ha tenido que disminuir plantilla en el último ejercicio y el 14,9% la ha aumentado.

Empleo

También en materia laboral, el 17,2% de los autónomos tiene empleados vinculados al salario mínimo interprofesional (SMI), frente al 58,8% que no están en esa situación.

Como previsión del empleo de su negocio de cara al último trimestre de 2023, el 22,4% de los autónomos afirma que tendrá que disminuir la plantilla de seguir las cosas como hasta ahora, pero seis de cada 10 mantendrá el número de trabajadores.

FINANCIACIÓN

Por otro lado, el estudio refleja que el 63,3% no ha acudido a una entidad bancaria a solicitar financiación frente al 35% que sí que la ha solicitado. De este segundo grupo, al 5,6% ésta les ha sido denegada.

Entre tanto, la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) ha endurecido las condiciones de acceso al crédito y, en consecuencia, el 20,7% de autónomos empieza a tener problemas para acceder al crédito.

En concreto, manifiestan que han intentado acceder a él pero no han podido acceder a él o ampliar el que tiene por no poder asumir la dureza de las condiciones. Además, el 39,1% afirman verse afectados por una subida de las cuotas o mensualidades que pagan.

Igualmente, en torno a uno de cada cuatro trabajadores por cuenta propia les está subiendo la hipoteca de forma considerable en los últimos meses por culpa de la escalada del precio del dinero. Asimismo, el 45,6% de los autónomos está pagando un alquiler para ejercer su actividad, de los que únicamente el 4,3% dice no verse afectado por un encarecimiento de los mismos.

MOROSIDAD

En otro orden de cosas, en el último año, el 40,1% de los autónomos ha sufrido morosidad, porcentaje superior al 33,5% registrado en el barómetro de junio de 2023. El 4,3% de ellos por parte sólo de entidades públicas, el 9,6% tanto públicas como privadas y el 26,2% por parte de otras empresas privadas.

En paralelo, el estudio analiza cuáles han sido los principales problemas para los autónomos en los últimos meses. Entre ellos, sobresale la inflación, que castiga al 87% del colectivo; los impuestos (84,8%), y las cotizaciones (79,9%).

Abriendo un poco más el abanico y viendo los problemas a los que tienen que enfrentarse los autónomos, se les ha preguntado por la valoración que hacen de la economía española en general. El 80,6% tienen una visión negativa de la misma; solo el 0,8% de los autónomos encuestados considera que la situación económica actual es muy positiva y el 14,5% la considera positiva.

INCERTIDUMBRE POLÍTICA

Tras una primera investidura fallida y sin un Gobierno, en los últimos meses se ha generado un clima de incertidumbre a nivel nacional que está afectando a uno de cada dos autónomos (el 52,6% de los autónomos afirma que la situación política actual les está pasando factura). Por el contrario, el 34,3% de los autónomos encuestados desde ATA afirma que su negocio no se ve afectado por la situación política actual.

Otro de los aspectos que se han querido analizar en este barómetro de ATA es si los autónomos consideran que han aumentado las cargas administrativas y las cotizaciones en los últimos tres años. Un 85,4% afirma que sí, frente a únicamente el 6% que considera que no.

Reforma cuotas

Por último, sobre la reforma aprobada el pasado año sobre las cuotas de autónomos, con el fin de que estas se adecúen a los beneficios reales, el sondeo subraya que únicamente el 15% de los autónomos encuestados (porcentaje similar al del anterior barómetro) señala haber comunicado su previsión de ingresos para los próximos meses.

El 50,3% de los autónomos afirma que no ha comunicado su previsión de ingresos y uno de cada cuatro autónomos, el 25%, aún anda muy desconcertado con la nueva cotización y afirma no saber si ha realizado o no dicha comunicación.

Desde ATA, también se ha preguntado a ese 50,3% de autónomos que contestaron que no habían comunicado su previsión de ingresos para adecuar su cuota si tienen pensado hacerlo (P30). Destaca que únicamente el 27,1% sí tiene previsto comunicar su previsión de ingresos, frente al 48,9% de los autónomos que afirma que ni lo ha hecho ni tiene intención de hacerlo.

El desconocimiento de cómo funciona la nueva cotización de autónomos se refleja también en el hecho de que casi uno de cada cuatro autónomos - 23,9% - que no ha notificado su previsión de ingresos no sabe si lo va a hacer.