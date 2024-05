Mazón, Díaz y Aragonès, todos de acuerdo en medio de tanta guerra ¿Por qué?

Todos los partidos, del PP al PSOE pasando por Sumar o los independentistas, lanzan la misma opinión sobre un movimiento económico que puede sacudir la empresa española

En medio de tanta polarización política, y con la campaña en Cataluña concluyendo, hay un asunto en el que todos los dirigentes políticos y todos los partidos están opinando lo mismo: la OPA hostil del BBVA para comprar el Banco Sabadell. De izquierda a derecha, del PP a Sumar pasando por ERC, todos han mostrado su rechazo a que el banco vasco adquiera el Sabadell alegando peligro para las empresas y concentración de poder.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, indicaba que “la OPA hostil del BBVA es una operación contraria a los intereses de España. Destruiría mucho empleo, provocaría exclusión financiera y más oligopolio. Supone liquidar al Sabadell en beneficio solo de los fondos de inversión extranjeros que son propietarios del BBVA”.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, donde el Sabadell tiene su sede social en Alicante, se ha mostrado "absolutamente en contra" de la OPA. “Es una operación que destruye valor, es una operación que destruye trabajo, es una operación que destruye territorio, es una operación que destruye competencia, es una operación en contra de la provincia de Alicante, en contra de la Comunitat Valenciana y en contra del consumidor", ha manifestado.

Todos los partidos catalanes, en contra de la OPA

Desde Cataluña, donde el banco Sabadell concentra la mayor parte de su negocio y tiene sus oficinas centrales, todo el arco parlamentario ha mostrado su rechazo a la OPA del BBVA. El presidente de la Generalitat de Cataluña y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, cree que una fusión bancaria "solo haría que empeorar la falta de competencia y puede destruir empleos y debilitar el poder económico de Cataluña".

Desde el PP, su candidato en Cataluña, Alejandro Fernández, ha indicado que “me preocupa enormemente que la OPA hostil al Sabadell afecte negativamente a las pymes catalanas y a la libre competencia”.

Los sindicatos también se han pronunciado en contra. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado su no a la OPA “para no ir hacia a un oligopolio". El sindicato UGT ha manifestado que “no permitiremos que las plantillas sean el coste de esta operación. No aceptaremos medidas forzosas. Ambas entidades acaban de presentar unos beneficios récord en 2023 y el primer trimestre del 2024”.