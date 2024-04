Las empresas familiares chinas son más rentables

China se encuentran en su mejor momento económico en el sector servicios. Estos negocios se mantienen por el liderazgo familiar y son el pilar fundamental de la economía del país.

El único banco 100% español que se ocupa de las empresas familiares ha realizado junto al IE University un estudio llevado a cabo por March Asset Management (AM), gestora de Banca March, y el IE Center for Families in Business de lE University, proporciona por primera vez una evidencia rigurosa sobre la rentabilidad de las empresas familiares en los mercados chinos de Shanghai y Shenzhen. Estos mercados han ido gradualmente abriéndose al capital extranjero desde 2003, ofreciendo oportunidades de inversión atractivas en compañías que se centran en satisfacer la creciente demanda interna de un mercado de más de 1.400 millones de consumidores.

Estos informes sobre las empresas chinas forman parte de ‘Family premium’, el IE lleva desde hace 12 años colaborando con BancaMarch para realizar estos estudios, de los cuáles ya llevan cinco analizando el sector.

Está investigación se debe a la importancia del país asiático en el panorama del crecimiento global económico. Además, China tiene un fuerte proceso de transformación en el sector servicios. Aunque, actualmente el principal importador de productos a Estados Unidos, ya no es China, sino México.

Cristina Cruz, responsable del informe y profesora de IE University, destaca: "El extraordinario crecimiento de los mercados bursátiles chinos ha sido impulsado en gran medida por el desarrollo de las empresas de capital privado, muchas de las cuales están bajo el control de sus fundadores o sus familiares". Esto se refleja en el crecimiento vertiginoso de las empresas familiares en bolsa, que pasaron del 27% al 67% en apenas quince años, y en el aumento significativo de empresas familiares fundadas por sus propietarios o familiares directos frente a las surgidas como consecuencia de una privatización estatal. Según datos del informe, en 2005 solo un 40% de las empresas familiares en bolsa habían sido fundadas por sus propietarios. En 2020 este porcentaje representaba el 80%.

Además, las empresas familiares chinas forman parte del ranking empresarial de los negocios más importantes del mundo. En este caso, se encuentran en el segundo puesto. A pesar de la creencia sobre que las más conocidas en cotización se encuentran en Hong Kong, están equivocados, también están en Shanghai y Shenzhen. Por otro lado, las empresas familiares que más cotizan son las más jóvenes, esto se debe a que tienen gran inversión en i+d.

A pesar de la creciente importancia de la empresa familiar en China, la profesora Cruz señala las diferencias de estas empresas familiares con respecto a las que cotizan en otros mercados: “Con una vida media de solo 20 años, estas empresas carecen de una cultura empresarial arraigada y se enfrentan a su primer cambio generacional. Compiten en un entorno marcado por una alta volatilidad y una intervención estatal significativa, lo que plantea dudas sobre su capacidad para equilibrar visiones de crecimiento a largo plazo con las exigencias inmediatas del mercado que justifican la existencia del family premium que hemos encontrado en otros mercados como el europeo o el estadounidense”.

En el estudio presentado por esta entidad y el IE también refleja que la transición entre generaciones provoca una peor rentabilidad. Sin embargo, una vez pasada la transición la vuelven a recuperar, esto se debe a que los miembros de las familias de segundas generaciones tienen más estudios y prestan mayor atención a Sostenibilidad o RSC.

El país asiático ha evolucionado, China cambio su ley sobre tener únicamente un hijo en el entorno familiar. Esto ha llevado a diversos cambios en las empresas. Gracias a ello, cada vez hay más mujeres en la posición de CEO de las empresas.

El informe también analiza el comportamiento de estas empresas durante la crisis del COVID-19. Según Cristina Cruz, “el análisis muestra la vulnerabilidad de la empresa familiar en este contexto, pero también su apuesta por el largo plazo en línea con lo encontrado en otros mercados”. El número de empresas familiares cotizadas se redujo aproximadamente un 25% del año 2020 al 2021, y la rentabilidad de las que sobrevivieron tuvo una caída relativa mayor comparada con la no familiar. Estas empresas familiares no redujeron sus plantillas y continuaron invirtiendo en activos fijos, lo que contrasta con el comportamiento de las no familiares, que durante la crisis redujeron en media sus plantillas en un 33% y en un 56% sus inversiones en activos fijos.

Javier Pérez, gestor de March International The Family Businesses Fund de March A.M., ha explicado que: “El mercado chino tiene un potencial amplísimo, que está girando hacia una economía más centrada en el consumo. Desde March A.M. queremos aprovechar este contexto de fuerte crecimiento para ofrecer a nuestros clientes oportunidades de inversión en un segmento que consideramos clave, como son las empresas familiares. A través de March International The Family Businesses Fund buscamos empresas con negocios rentables, con accionistas de referencia involucrados en el desarrollo del negocio”.