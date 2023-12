La calle otra vez contra Sánchez: esta vez en Pamplona

Sánchez utiliza las instituciones como el Falcon, a capricho y siempre siguiendo su interés personal, pero tratando de hacernos ver que responde al interés general

Pamplona es una ciudad de unos 200.000 habitantes. Este domingo más de 10.000, uno de cada 20, salieron a la calle protestar contra la última ignominia de Pedro Sánchez: la cesión a los proetarras de Bildu del Ayuntamiento de la capital de Navarra. Fue una manifestación multitudinaria que, eso sí, no va a frenar los planes del presidente del Gobierno por la sencilla razón de que no quiere dejar de ser presidente del Gobierno.

Sánchez utiliza las instituciones como el Falcon, a capricho y siempre siguiendo su interés personal, pero tratando de hacernos ver que responde al interés general. Así, igual que nos cuenta que la amnistía es imprescindible por el bien de Cataluña y de España, nos dice también que la moción de censura en Pamplona la presentan junto a Bildu por la deficiente gestión del Ayuntamiento, en manos de UPN.

La cesión de Pamplona a los herederos de ETA se trata de un nuevo pago a sus socios a cambio de la investidura que se suma a la Ley de Amnistía, la mesa de negociación con verificador en el extranjero y, lo veremos próximamente, la foto del presidente del Gobierno con el prófugo Carles Puigdemont en algún lugar fuera de nuestro país.

Pero el camino no ha hecho más que empezar. Pedro Sánchez va a tener que comprar semanal o mensualmente su estancia en la Moncloa. Ya hemos visto de todo, ya nos han helado la sangre varias veces y aún tendrán que hacer otras cosas iguales o peores para que el presidente del Gobierno pueda alargar la legislatura el máximo posible. Luego que no vayan lamentando los cargos públicos socialistas que obedecen en rebaño al jefe que no pueden salir a la calle sin que les increpen. El derecho al pataleo no se lo puede quitar nadie a los españoles.