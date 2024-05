Begoña y la oportuna, interesada y ¿falsa? filtración del informe de la UCO

Lo más seguro es que Sánchez que siga en esa línea de denunciar un complot contra él. Para ello le viene como anillo al dedo el supuesto informe exculpatorio de la Guardia Civil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Congreso para, entre otras cosas, dar alguna explicación sobre los tejemanejes profesionales de su esposa que la han llevado a ser investigada en un juzgado de Madrid.

Hasta la fecha el presidente no ha dado ninguna explicación de ningún tipo y se ha limitado a calificar de bulos y mentiras las informaciones totalmente fidedignas sobre la actividad de Begoña Gómez, convirtiéndose él en víctima de un complot político, mediático y judicial de “la derecha y la extrema derecha”. Bajo ese pretexto se encerró cinco días en la Moncloa, supuestamente valorando si ante tanto “fango” merecía la pena seguir.

Quizás este miércoles explique algo. Probablemente no. Lo más seguro es que siga en esa línea de denunciar un complot contra él. Para ello le viene como anillo al dedo el supuesto informe exculpatorio que la UCO ha entregado al juez Peinado, el responsable de la investigación a Begoña Gómez. Decimos “supuesto informe exculpatorio” porque el periódico que lo ha publicado, El País, reconoce que no ha tenido acceso al mismo y que su información procede de una fuente conocedora del contenido.

En todo caso, se trata de una filtración interesada de un informe que está bajo secreto de sumario y una interpretación, errónea como mínimo, del mismo. De esa interpretación se ha hecho eco El País y, a rebufo, otros muchos medios. El titular repetido de que “la UCO no ve indicios de delito” en la actuación de Begoña Gómez no es correcto porque no puede serlo.

Ni la UCO ni cualquier otra unidad de la Guardia Civil o de la Policía Nacional determinan si una actuación de un investigado constituye delito o no ni la califican de ninguna manera. Esa valoración le corresponde al juez y, en su caso, al fiscal del caso. Por lo tanto es falso afirmar que la UCO no ve delito en la actuación de Begoña Gómez.

Es la fuente de El País el que la exculpa después de leer el informe. Es su propia interpretación que casualmente coincide con la que le interesa sobremanera que se haga a Pedro Sánchez para plantarse en el Congreso este miércoles como una víctima de la fachosfera.