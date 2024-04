El ‘caso Koldo’ vuelve a primera plana: Illa miente en el Congreso

¿Qué hacía el ministro de Sanidad reuniéndose con un simple asesor del ministerio de Transporte para hablar de compra de mascarillas? El relato del candidato socialista en Cataluña se cae

Salvador Illa, ex ministro de Sanidad, acudió este lunes a la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia y, en términos taurinos salió corneado de su intervención. Primero reconoció que se reunió con el principal imputado de la trama hasta la fecha, Koldo García, para hablar de la compra de material sanitario. Después, directamente mintió.

¿Qué hacía el ministro de Sanidad reuniéndose con un simple asesor del ministerio de Transporte para hablar de compra de mascarillas? Por ahora no hay respuesta. No queda claro por qué accedió a ese encuentro. ¿Fue solo uno o varios? Tampoco lo sabemos. Illa asegura que solo le vio una vez, pero también dice que tras esa reunión se lo quitó de encima y lo envió directamente a sus técnicos del ministerio que no contrataron nada con él. Es falso.

Su antiguo jefe de gabinete, Víctor Francos, comparecía en la otra comisión de investigación, la del Senado, al mismo tiempo. Y decía otra cosa muy diferente. Se vio con Koldo porque Illa le dijo que le recibiera. Francos no es precisamente un técnico, era entonces la mano derecha del ministro. El relato del ahora candidato socialista en Cataluña se cae a pedazos.

Tampoco está claro que Sanidad no contratara nada con Soluciones de Gestión. Como mínimo es una verdad a medias. El ministerio seleccionó a la UTE Ferrovial-Soluciones como empresas preferentes para optar a un mega contrato que, según Illa, no se llegó a materializar. No lo sabemos, pero no encaja con la declaración de que solo le vio una vez y lo derivó a los técnicos. Una empresa nada solvente, sin experiencia en el tema, seleccionada por encima de otras muchas con precios más bajos. No encaja nada.

En cualquier caso, no es una buena noticia para el PSOE a 20 días para las elecciones autonómicas catalanas que su candidato salga trastabillado. Además le queda otra comparecencia en el Senado tres días antes de esa cita con las urnas y ahí tendrá que explicar todas esas contradicciones y mentiras -perdón, cambios de opinión- en los que ha incurrido en el Congreso.