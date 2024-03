Elecciones en Cataluña, otra piedra en el camino para Sánchez

El adelanto electoral obliga al presidente a renunciar a aprobar los PGE para 2024 con un PSOE en horas bajas por las elecciones gallegas, el desgaste de la ley de amnistía y el caso Koldo

Pedro Sánchez se ha encontrado de repente con un nuevo quebradero de cabeza que no esperaba, la convocatoria adelanta de elecciones autonómicas en Cataluña para el próximo 12 de mayo. Otra cita electoral que se cruza en los planes del presidente del Gobierno y aporta aún más inestabilidad a esta legislatura llena de incertidumbre.

De momento, el adelanto electoral en Cataluña le obliga a renunciar a aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2024, según informa el diario El País citando a fuentes de la Moncloa que ven imposible conseguir los apoyos en medio de la campaña electoral.

La situación es una paradoja en sí misma. Pere Aragonès disuelve el Parlament porque entiende que no puede gobernar sin presupuestos y Sánchez, que renuncia a aprobarlos, no se plantea llamar a los ciudadanos a las urnas, al menos por ahora. Estamos ante un nuevo cambio de opinión del presidente del Gobierno quien, tras llegar a la Moncloa en 2018, convocó elecciones unos meses después porque, según dijo, no era posible gobernar sin aprobar los PGE de 2019. “Llámenme clásico, pero sin Presupuestos no se puede gobernar”, afirmó entonces. Ahora se prepara para resistir sin ellos. Así es Sánchez.

El caso es que el PSOE en horas muy bajas tras el batacazo en las elecciones gallegas, el desgaste de la ley de amnistía y el caso Koldo, va a tener que enfrentarse a continuas citas electorales. La primera en el País Vasco el 21 de abril; menos de un después las elecciones catalanas, el 12 de mayo, y de nuevo menos de un mes más tarde, el 9 de junio, las elecciones europeas.

El último ‘CIS catalán’ realizado en enero pasado situaba a ERC como el partido más votado y al PSC en segunda posición. Un vuelco respecto a anteriores encuestas que daban una clara ventaja a los socialistas. Pero la situación es muy volátil y cargada de incógnitas. Puigdemont intentará ser el candidato de Junts y eso será probablemente decisivo en el resultado final. En todo caso es la única de las tres citas electorales previstas en las que Sánchez tiene alguna posibilidad de salir airoso.

Las otras dos, País Vasco y Parlamento Europeo, se presentan como nuevos fiascos del Partido Socialista. Si en Cataluña no le salen bien las cosas, estaríamos ante tres fracasos de Sánchez consecutivos y muy próximos que pondrían a prueba la resistencia del inquilino de la Moncloa.