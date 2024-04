Ayuso contraataca: a Sánchez se le vuelve en contra la cacería

El caso fabricado por Moncloa no aguanta en pie ni un minuto más. Es más, el presidente puede salir escaldado de este asunto, como le ha ocurrido cada vez que ha atacado a Ayuso

El Gobierno junto al PSOE y sus terminales mediáticas iniciaron hace unas semanas una campaña sin precedentes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de su pareja, Alberto González Amador, que tiene un pleito abierto con Hacienda. De manera perfectamente orquestada, al mas puro estilo chavista, se fabricó un caso contra ella partiendo de un asunto que no tenía nada que ver con ella y mucho menos con su desempeño político.

Así, se filtraron datos fiscales privados de una persona particular e incluso correos de su abogado con la Fiscalía; se amplificaron a través de medios de comunicación afines públicos y privados que los presentaron poco menos que como un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el propio presidente, sus ministros y los principales dirigentes socialistas salieron en tromba a pedir incluso la dimisión de Ayuso.

La presidenta madrileña compareció en una rueda de prensa esos días para dar explicaciones del contencioso de su novio en su actividad privada e incluso tuvo que desvelar asuntos privados como con quién vive y con quién comparte colchón. Hacienda reclama al novio de Ayuso 350.000 euros por un presunto fraude fiscal, pero la presidenta afirmó que en realidad era la Agencia Tributaria la que debía 600.000 euros a su pareja.

Se le acusó entonces de mentir y de vivir en una casa pagada con dinero de origen ilícito, entre otras cosas. Este miércoles quedó claro que no mintió. La Comunidad de Madrid adelantó que la Agencia Tributaria ha ordenado la devolución de 552.000 euros al novio de la presidenta por lo que aún asumiendo los 340.000 euros que le reclama Hacienda, el saldo seguiría siendo positivo para él en una cantidad de alrededor de 200.000 euros.

El caso fabricado por Moncloa contra Ayuso no aguante en pie ni un minuto más. Es más, Pedro Sánchez puede salir escaldado de este asunto, como le ha ocurrido cada vez que ha trazado un plan contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta vez sin embargo ha ido más lejos, utilizando recursos del Estado contra un particular para atacar a una rival política.

Además, su exigencia hacia Ayuso no se refleja luego en la exigencia hacia sí mismo con las sospechas que se ciernen sobre la actividad de su esposa, Begoña Gómez. Hasta la fecha no ha dado ni una sola explicación a pesar de que hay elementos sobrados para que lo haga. El Gobierno y el PSOE, mientras atacan a Ayuso por el tema de su novio, afirman que no se debe meter a las familias en la pelea política. Difícil superar ese ejercicio de cinismo que se les puede acabar volviendo como un bumerán.