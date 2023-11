Pedro Sánchez avergüenza a España ante Europa

El presidente siente que puede hacer y decir lo que le plazca en cada momento: le da igual la Comisión Europea, el Tribunal Supremo y el Constitucional

El Parlamento Europeo vivió el miércoles una sesión necesaria, pero lamentable en el fondo para España, en la que se debatió sobre la salud de nuestro Estado de Derecho a raíz de la ley de amnistía con la que Pedro Sánchez ha comprado siete votos que le van a permitir seguir cuatro años más en la Moncloa.

El título de ese debate es de por sí un bochorno para los españoles: “Amenaza al Estado de derecho como consecuencia del acuerdo gubernamental en España”. Nuestro país está en el punto de mira de la Unión Europea, bajo sospecha. Pedro Sánchez y su desmedida ambición por el poder han logrado que se nos señale y se nos mire con lupa por un déficit democrático galopante.

Así lo advirtieron diversos eurodiputados de varias nacionalidades y así lo dijo, con claridad, el comisario de Justicia, Didier Reynders. La Comisión Europea, advirtió, va a examinar la compatibilidad no solo de la ley de amnistía con los principios y normas de la UE sino que “también lo hará con respecto a las enmiendas que puedan surgir en la tramitación parlamentaria y todos los textos que se han llevado a cabo en el marco de la formación del Gobierno en España”.

Por ahí aún hay esperanza, aunque tampoco conviene engañarse, no hay demasiada esperanza y no a corto plazo. Sánchez no se rinde con facilidad ni da a torcer su brazo así como así. Le dio igual que el Tribunal Constitucional declarara ilegales los Estados de Alarma decretados durante la pandemia de covid. Es más, afirmó que no se arrepentía de nada y que lo volvería a hacer.

También le ha dado igual que el Tribunal Supremo anule el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala al apreciar “desvío de poder” por parte de su padrino y promotor, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Al día siguiente de conocerse esa noticia, Sánchez ha filtrado a los medios afines que confía plenamente en él y que le va a ratificar como Fiscal General hasta 2027.

Nuestro presidente del Gobierno ya se ha quitado la careta definitivamente, siente que tiene la sartén agarrada por el mango y que puede hacer y decir lo que le plazca en cada momento.