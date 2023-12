Cataluña, ese lugar donde no se cumple la ley, expuesta ante Europa

La imagen que queda de las autoridades autonómicas de Cataluña es lamentable. Los separatistas no buscan la reconciliación sino que fomentan el señalamiento

La comisión de investigación de la Unión Europa desplazada a Cataluña para analizar el modelo educativo de inmersión lingüística que impone la Generalitat ha terminado su visita de tres días con unas conclusiones demoledoras. A falta de la elaboración del informe definitivo, la eurodiputada liberal de Renew, Yana Toom, ha ratificado una a una las acusaciones que se lanzan contra ese modelo lingüístico y que la Generalitat de Cataluña niega.

Entre otras cosas, la presidenta de la comisión ha afirmado que el catalán no está en peligro y en Cataluña no hay un sistema educativo bilingüe, que los padres que quieren educación tanto en catalán como en castellano deben acudir a la Justicia para reclamarlo aunque después la Generalitat no cumple las sentencias que obligan a impartir el 25% de las clases en español.

Los jueces que dictan esas sentencias son acosados y las familias que denuncian se convierten en ocasiones en víctimas de comportamientos que podrían considerarse como delitos de odio. La propia comisión de la UE ha sufrido en sus carnes la hostilidad de la Generalitat de Cataluña en forma de infinidad de obstáculos y trabas por parte de las autoridades educativas catalanas a su misión de investigación.

Todo eso es lo que ha desvelado la eurodiputada Yana Toom después de sólo tres días visitando colegios e institutos catalanes. La imagen que queda de las autoridades autonómicas de Cataluña es lamentable. Los separatistas no buscan la reconciliación sino que fomentan el señalamiento y el odio a los que no piensan igual que ellos.