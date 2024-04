Dimite el concejal de Elche pillado borracho y ‘pelando la pava’ en una iglesia

El escándalo del supuesto encuentro sexual de un concejal del PP de Elche en estado de embriaguez y bajo un paso de Semana Santa dentro de una iglesia se ha saldado con la dimisión y renuncia del acta del edil. Así lo ha anunciado el alcalde Pablo Ruz en una comparecencia acompañado de su socia de gobierno de Vox, Aurora Rodil.

La situación del concejal José Navarro, responsable de Recursos Humanos, Deportes y Seguridad, se había convertido en un tema muy incómodo para el gobierno de Elche tras saltar la polémica a escala nacional. El propio José Navarro reconoció haber entrado borracho a la iglesia de El Salvador de Elche acompañado de una mujer, pero negaba las relaciones sexuales.

Desde la cofradía a la que pertenecía, sin embargo, indicaban que algunos de los cofrades que trabajaban en la preparación de los pasos aseguran que el político iba bebido y empezó a "enrollarse" con la mujer y se metieron debajo del trono del paso del Santísimo Cristo de la Columna donde habrían ‘pelado la pava’. Al final, el concejal no ha podido con la presión y ha renunciado.

🚨ÚLTIMA HORA



El regidor d'Elx esguitat per l'escàndol sexual per Setmana Santa renuncia al càrrec



Ruz (PP): "No valore rumors, no soc un fariseu."



Rodil (Vox): "Demanem a la mare del cel i a Jesús que el protegisca a ell i a la seua família."https://t.co/pPuDAk00XW pic.twitter.com/nOJ839o76x