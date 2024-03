Mazón se compromete con el patrimonio de Orihuela

El presidente inaugura la exposición ‘Legados’, organizada por el Patronato Histórico Artístico de la Ciudad en el Museo Diocesano de Arte Sacro y que permanecerá abierta hasta el 21 de abri

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, expresó el compromiso del Consell y el suyo personal en la recuperación del patrimonio cultural de Orihuela durante su intervención en el acto de inauguración de la exposición ‘Legados’, organizada por el Patronato Histórico Artístico de la Ciudad en el Museo Diocesano de Arte Sacro y que permanecerá abierta hasta el 21 de abril. Las nítidas palabras de Mazón no estaban previstas en absoluto: él mismo expresó que estaban fuera del guion que traía escrito desde Valencia y que cambió gustosamente para recoger el guante tras la apelación personal que el miembro del Patronato y exdirector gerente de Convega y de la Fundación Miguel Hernández, Juan José Sánchez Balaguer, le había hecho en su alocución previa.

Mazón expresó que “no podía dejar hoy, más allá de la intervención oficial, de responder a la apelación, no solo institucional, sino también personal” que se le había hecho por parte de Sánchez Balaguer y, como primera muestra de implicación con Orihuela, el jefe del Consell expresó su voluntad de crear, de la mano del Ayuntamiento, un Consorcio que impulse la recuperación del patrimonio histórico oriolano. “El Consorcio en el que estamos trabajando y que estamos coordinando con el propio Ayuntamiento –afirmó- será una realidad. Implico y comprometo, no solo la presencia institucional, sino el compromiso presupuestario, técnico, institucional y de desarrollo en ese patronato que tendrá que dar luz a un Plan Director que, por fin y demasiado tiempo después, la Generalitat Valenciana tiene la obligación moral, real, histórica y, por qué no decirlo, económica de abordar”.

También afirmó que están trabajando en la recuperación del Palacio Marqués de Rafal “con rigor, con protección, con seguridad, pero sobre todo con todo el orgullo, el merecimiento y el realce que se merece la monumental ciudad de Orihuela. Una ciudad que nos lo ha dado todo y que merece que la respondamos también dándoselo todo”. Y añadió: “Comprometo los futuros cinco millones de euros que la Generalitat ya destina y prepara para la restauración del Palacio Marqués de Rafal, con absoluta seguridad, sin la temeridad con la que incomprensiblemente se abrió corriendo unos riesgos innecesarios».

En su intervención, el miembro del Patronato Histórico y también consejero de Orihuela Cultural, Juan José Sánchez, tras resumir los principales hitos en la historia de la institución, apeló al compromiso de Mazón con la Vega Baja y su capital. Sánchez manifestó añorar la relación que unió en el pasado a Mazón con Orihuela mientras éste fue director del Instituto Valenciano de la Juventud y director general de Comercio. “Nos gustaría volverte a ver más a menudo por nuestras calles como cuando nos visitabas en Semana Santa, Moros y Cristianos o en la Senda del Poeta para que así pudieras llegar a comprobar que, si decimos que las administraciones tienen una deuda histórica con esta ciudad, ello obedece a una evidente realidad: poco o nada nuevo se ha hecho en materia de recuperación patrimonial desde aquella memorable iniciativa de ‘La Luz de las Imágenes’ que llevó a cabo el gobierno del que tú formabas parte».

Sánchez Balaguer expresó al jefe del Consell que Orihuela necesita poner en marcha “un ecosistema innovador que impulse su centro histórico a través de las industrias culturales y creativas”. En este sentido, conminó a Mazón a reforzar con nuevas titulaciones la oferta educativa de Orihuela en línea con su glorioso pasado universitario y con aquella promesa que el expresident Eduardo Zaplana hizo hace 25 años de que convertiría a la capital de la Vega Baja «en la Santiago de Compostela de la Comunidad Valenciana».

Tampoco se resistió el patrono de la Fundación a recordarle al actual obispo que algunos de los proyectos de este Patronato coinciden justamente con los expresados por su antecesor Victorio Oliver y que han quedado plasmados en los anales de la historia de Orihuela, como el Decreto firmado el 12 de junio de 1998 con motivo de la cesión de los derechos históricos de la Universidad de Orihuela a la Universidad de Alicante.

En este Decreto episcopal, monseñor Oliver Domingo afirmaba: “Hemos escuchado igualmente en distintas ocasiones y por diversos medios, el deseo de los oriolanos, ampliamente manifestado, de que resurjan las actividades académicas universitarias en la Fundación de Don Fernando de Loazes”. Y decía más Don Victorio: “A este anhelo de los oriolanos unimos también el nuestro con el fin de contribuir a que la Ciudad de Orihuela, capital de nuestra Diócesis, vuelva a gozar de la dicha de ver salir de las aulas del histórico y emblemático monumento de Santo Domingo a los alumnos graduados que, con sus conocimientos, contribuyan a crear una sociedad más justa y solidaria, en la que prevalezcan los valores y derechos fundamentales”.

Juan José Sánchez Balaguer

Ya hacia el final de su intervención, Sánchez Balaguer, afirmó: “Déjenme que, como miembro del Patronato que hoy nos convoca, vuelva a soñar también algo, después de tanto sueño incumplido que al final quedó en el sueño de una noche de verano. Y que –de antemano aceptaré humildemente la penitencia que me imponga- le transmita también, don José Ignacio, nuestro anhelo de que Santo Domingo vuelva a ser la sede universitaria por la que tantos venimos luchando, donde se impartan –por ejemplo- Enseñanzas Artísticas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que tanto beneficiarían al patrimonio oriolano y al propio edificio monumental. O que la antigua iglesia de San Agustín pueda salvarse de la ruina y se convierta en el mejor Centro de Interpretación del Barroco Mediterráneo”.

MUSEO DE LA CIUDAD

Por su parte, el presidente del Patronato Histórico Artístico, Tomás Sáez, al alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, su promesa de impulsar de manera conjunta la instalación en el Palacio de Rubalcava del futuro Museo de la Ciudad. “Está –dijo- sobradamente justificada su creación, que complementará los museos que ya existen y permitirá, no solo mantener expuestas de manera permanente las obras de arte, sino también reunir en el mismo los fondos documentales, bibliográficos y musicales que ahora permanecen inaccesibles, guardados y repartidos por distintos edificios.

De igual manera en este nuevo museo podremos dar acogida a futuras obras, algunas procedentes de particulares, instituciones o de artistas que enriquecerán la colección, así como permitirá disponer de salas para la realización de exposiciones temporales a aquellos que encuentran dificultades para hallar un espacio adecuado». Sáez instó también a Carlos Mazón a musealizar el Palacio del Marqués de Rafal.

El alcalde, Pepe Vegara, tomó nota de la idea de convertir el Palacio de Rubalcava en el Museo de la Ciudad e hizo un llamamiento para que la Generalitat, la Diputación y el Obispado se sumen al Consorcio para la recuperación del patrimonio oriolano. Según el regidor, con la inminente aprobación de los presupuestos municipales se pondrá la piedra de toque para la consecución de ambos proyectos. “Trabajamos sin descanso –afirmó Vegara- y, con la diligencia con la que Orihuela nos obliga, vamos alcanzando objetivos que hasta hace poco parecían inalcanzables”.

Insistió el alcalde en que aprobar nuevas cuentas por primera vez desde 2018 “es el camino para la aprobación definitiva de una herramienta hiperimprescindible para el correcto funcionamiento de una ciudad como Orihuela. Este presupuesto nos ayudará a reactivar la ciudad y a continuar con los trámites ya iniciados para la protección de nuestro patrimonio histórico”.

El obispo de la diócesis, José Ignacio Munilla, expresó su satisfacción por la muestra de los fondos del legado del Patronato Histórico Artístico que se inauguraba y manifestó que, más que “vivir de la huella del recuerdo histórico, es preciso que nos cuestionemos cuál es la respuesta que debemos de dar a esta crisis cultural en la que estamos”.