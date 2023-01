El Premio Nobel Roald Hoffmann visita el laboratorio oriolano GPS

El químico se desplazó desde Nueva York para la presentación de su libro de poesía Los hombres y las moléculas, traducido por la editorial oriolana Auralaria Ediciones.

El profesor Roald Hoffmann, Premio Nobel de Química en 1981, ha visitado los laboratorios oriolanos GPSTM y ha sido recibido por su director el doctor Antonio Martínez Murcia. En compañía del Profesor Santiago Alvarez Reverter, de la Universidad de Barcelona, el doctor Roald Hoffmann (nacido en Zolochiv, Polonia, ahora Ucrania, el 18 de julio de 1937)) se ha desplazado desde Nueva York para la presentación de su libro de poesía Los hombres y las moléculas, traducción al castellano realizada por la editorial oriolana Auralaria Ediciones, publicación en la que ha colaborado GPS, cuyo director ha manifestado: "Estamos particularmente orgullosos y agradecidos que se haya materializado la idea, forjada en GPSTM, de hacer presencial la visita del profesor Hoffmann para la presentación del libro".

Genetic PCR solutions™ (GPS™), un laboratorio de transferencia tecnológica GPS™ es la marca de la empresa española Genetic Analysis Strategies S.L. con gran intensidad tecnológica, egresada del ámbito científico universitario y que desarrolla su propia tecnología aplicada a los métodos genéticos de detección de microorganismos patógenos, con una experiencia de más de treinta años en técnicas de secuenciación, filogenia, evolución, taxonomía bacteriana, identificación, detección y tipado genético. En GPS™ se han diseñado qPCR para más de 400 bacterias y virus patógenos. Cuenta con las certificaciones ISO9001 e ISO13485 y está registrada como empresa elaboradora de reactivos de diagnóstico de salud animal en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España – MAPA. GPS ha obtenido la licencia sanitaria para la producción de productos sanitarios para diagnóstico in vitro CE/IVD, por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y es miembro de la Red de Investigación de Sanidad Animal (RISA).

Entre muchos otros proyectos de investigación financiados por la Comunidad Europea, GPS™ participó - junto a 40 instituciones de 15 países- en el proyecto AQUAVALENS, financiado con 9 millones de euros por el 7º Programa Marco de la Comisión Europea (2013-2018), dedicado al desarrollo de estrategias para detectar patógenos del agua potable o la usada en el procesado de alimentos. Recientemente ha participado en el proyecto ARREST-TB del programa Horizonte 2020 para el diagnóstico de la tuberculosis con varios países de Europa, participando Rusia e India como socios invitados (2019-20). GPS también financia un doctorado en un instituto de Bioingeniería de la Heriot-Watt University, Edimburgo, Escocia, en el marco de un SCOTTISH RESEARCH PARTNERSHIP IN ENGINEERING (2019-2023) para el desarrollo de un prototipo que automatice procesos de detección genética de microorganismos. El departamento de I+D de GPS™ realiza trabajos para diversas instituciones y empresas a las que aporta sus tecnologías y desarrollos en el diagnóstico genético.

Kit para detectar de forma rápida el virus de la gripe

En enero de 2020 GPS lanzó el kit de qPCR para la detección genética del SARS- CoV-2, el coronavirus causante de la enfermedad denominada CoVID-19 (OMS), siendo uno de los primeros kits de diagnóstico en el mundo comercialmente disponible. Dicho kit recibió la marca CE-IVD de la AEMPS, cuenta con validación interna siguiendo la ISO/IEC 17025, ha recibido una validación del Instituto de Salud Carlos III con 100% especificidad y 100% sensibilidad, y otra validación por el Public Health England (Reino Unido) con 100% correlación con su método de referencia. En septiembre de ese mismo año, lanzó al mercado internacional un kit qPCR para la rápida detección genética de los virus de la gripe A y de la gripe B, causantes de la gripe estacional, con el objetivo de poder diferenciar de la CoVID-19 a nivel diagnóstico ya que, a nivel clínico, manifiestan cuadros con síntomas muy similares.

Durante la pandemia desarrollaron ensayos de qPCR y también de secuenciación del gen S (de la espícula) para detectar específicamente las variantes de los coronavirus más relevantes en cada etapa lo que ha permitido conocer su propagación de un modo mucho más rápido, sencillo, y económico, al mismo tiempo en el que se ensaya el test diagnóstico. El día 20 de mayo de 2022, GPS™ puso en mercado un kit de reactivos de qPCR para la rápida detección genética de la viruela del mono causada por el virus Monkeypox (MPXV), tan solo una semana después de conocer el brote originado en varios países.

Gracias a su capacidad, GPS™ y Collins Aerospace, una empresa de Raytheon Technologies Corp. (NYSE:RTX), y uno de los mayores proveedores del mundo en tecnología aeroespacial y defensa, se han asociado para desarrollar la plataforma “Global Virus Monitoring Platform” (GVMP). El objetivo es implementar un sistema de máxima precisión para la detección de patógenos en el aire en el interior de las aeronaves, con potencial aplicación en el interior de aviones comerciales en todo el mundo. Esta plataforma ayudará a garantizar que la transmisión de microorganismos en el aire se pueda monitorear y administrar de manera más efectiva en todo el mundo, lo que supone un avance clave en apoyo de un radar pandémico global.

La NASA y Marte

Collins Aerospace tiene muchas contribuciones tecnológicas en operaciones realizadas por la NASA, desde la reciente misión Rover Perserverance enviado a Marte a la construcción del traje del astronauta Neil Armstrong del Apolo 11 y la radio por la que trasmitió, desde la luna, el histórico “gran paso para la humanidad”. El pasado mes de diciembre 2022, el proyecto InstaTest ha sido aprobado en el programa Eurostars en el que, GPS™ y Lifeline Robotics A/S (Dinamarca), desarrollaran un robot de muestreo innovador para un hisopado oral automatizado implementado con la tecnología MONODOSE qPCR (GPS™) para realizar pruebas específicas y rápidas de identificación de múltiples patógenos en aeropuertos y otros puntos de alta movilidad.

El director de los laboratorios GPS, doctor Antonio Martínez Murcia, es profesor de Microbiología, Universidad Miguel Hernández y Universidad de Alicante, desde 1993, Lcdo. Univ. Bioquímica Valencia 1987. Dr. Microbiología (Univ. Reading, Reino Unido, 1993), es un investigador científico que desde finales de la década de los 80, fue co-autor de técnicas pioneras durante su doctorado en la Universidad de Reading, Reino Unido. Es miembro del “Aeromonas Working-group”, del “International Committee on Systematics of Prokaryotes”; de AVEDILA (asociación diagnostico veterinario), secretario de la Asociación de Empresas de Biotecnología de Alicante (AEBA). Vicepresidente de “The European Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians” (EAVLD), vocal de la Asociación de Especialistas en Diagnóstico Laboratorial Veterinario (AVEDILA), fundador y secretario de la Asociación de Empresas de Biotecnología de Alicante (AEBA). Miembro de la Sociedad Española de Microbiología (SEM) desde 1989. Con un centenar de publicaciones, patente en diseño de PCR (1995), director de 8 tesis doctorales, y ha descrito 16 especies bacterianas nuevas. Un estudio reciente de ELSEVIER lo sitúa dentro del 2% de los investigadores más citados del mundo en su especialidad.