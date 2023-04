Carlos San José: “No debemos sumisión a siglas ni jefes, somos independientes"

El candidato de CONTIGO a la alcaldía de Elche asegura que no tienen ningún objetivo más que “gestionar Elche de otra manera”, sin la interferencia de ideologías ni siglas

Un ayuntamiento dirigido por técnicos especializados y de vasta experiencia en sus áreas, quienes no dependan de ideologías o una aprobación desde Madrid y Valencia, esa es la propuesta de CONTIGO, partido formado hace cuatro años, con Carlos San José como candidato a la alcaldía de Elche.

“Nosotros no tenemos que pedir permiso a nadie para pedir el TRAM en Elche, o para pedir que Elche tenga Cercanías, o para que se acabe la Ronda Sur; no tenemos miedo de decirlo porque no hay nadie en Madrid o en Valencia que se pueda incomodar”, ha dicho San José durante una entrevista con periodistas de ES Diario y es que una de las banderas que enarbola es que son un grupo independiente y municipalista.

La gestión técnica y el talante, son otros componentes del ADN de CONTIGO, una organización política compuesta por miembros de la sociedad civil que no se dedican precisamente a la política y que promueven la cercanía a los ciudadanos mediante la escucha.

— En ese escuchar, ¿cuáles son las problemáticas que CONTIGO ha escuchado y quiere darles alternativas y soluciones?

— “En la base de nuestro programa, está crear un plan estratégico general de municipios que defina qué modelo queremos, pero a largo plazo. (...) A partir de ahí, nosotros tenemos planes estratégicos diferenciados por áreas sectoriales”.

“Tenemos un plan de pedanías, nosotros creemos que hay que destinar un presupuesto descentralizado a cada pedanía para que las juntas vecinales puedan gestionarlo en aquello que ellos entiendan que más necesitan; queremos recuperar la elección democrática del alcalde pedáneo”.

“Tenemos también un Plan de Infraestructuras, queremos que la avenida Libertad se regenere por completo y sea un eje dinamizador y comercial, ejemplo de toda la provincia. Queremos instaurar un bulevar urbano en Torrellano; queremos vertebrar el municipio a base de mejorar las comunicaciones, por ejemplo, la carretera de L’Altet, la carretera de Arenales, la carretera de La Marina”.

Carlos San José.

“Tenemos un plan de Cultura, queremos instalar en Elche la "Ciudad de la Música", pensamos que podría ser un gran referente. La educación, que es lo mío, los colegios en Elche no son accesibles todavía, tenemos muchas barreras. Queremos crear patios dinámicos”.

“Queremos apostar en Elche como ciudad del deporte; también nuestra idea está en crear una asamblea de presidentes de clubes deportivos que puedan gestionar de una manera más eficiente los cuadrantes de los cuales ahora se quejan. Que Elche sea una referencia en congresos deportivos”.

— ¿Qué papel juega el medio ambiente dentro de esos planes? ¿Qué opina usted, por ejemplo, sobre que el Mercado Central permanezca en la ladera del río?

— “Las directrices de Ecología y Medio Ambiente las marca la Unión Europea. Lógicamente, cada ayuntamiento no puede hacer la guerra por su cuenta y a nosotros nos parece fenomenal que todo eso esté centralizado porque al final los problemas medioambientales no son locales, son generales y nosotros lógicamente estamos en ese camino”.

“Sobre el tema del mercado, nosotros nos hemos dado cuenta de un detalle y es que la Diputación va a hacer un nuevo Palacio de Congresos a 800 metros del actual; por lo tanto, cuando se construya ese palacio habrá una duplicidad, va a haber dos centros que van a ser lo mismo; por eso, para acabar con el problema del Mercado Central, la solución es llevar el Mercado Central al Centro de Congresos, porque cuando se construya el nuevo va a carecer de sentido (…) y en el antiguo mercado de abastos, pues ese edificio quedaría muy bien como zona cultural para exposiciones, teatro, conferencias, conciertos, semi abierto para que con toda la hostelería que hay en la zona, pues de verdad que se va a quedar en la Plaza de las Flores como un centro referencial de dinamismo, de ocio y de turismo en Elche”.

— CONTIGO es un partido que tiene cierta cercanía con los jóvenes a través de las redes sociales, ¿Cuáles propuestas han preparado para ellos, en caso de llegar a la alcaldía?

— “A mí me gustaría que la gente joven recuperara la ilusión por la política, porque la gente joven no quiere saber nada de la política. (…) Me gustaría que participaran, porque muchas veces también se quejan de cosas que les faltan, la gente joven siempre se preocupa de la vivienda y del empleo, es lo esencial”.

“Las políticas de vivienda superan un poquito también lo local, en esa política tiene que haber una confluencia con la política autonómica y nacional, para facilitar el acceso a la vivienda a la gente joven”.

“Y el tema del empleo, tenemos nuestras medidas para facilitar que las empresas se implanten en Elche, facilitando y agilizando las trabas burocráticas para tener suelo, todas las trabas administrativas que generan para poder instaurarse en nuestro municipio, porque eso al final genera empleo a la gente joven”.

— ¿Están abiertos a unirse a algún otro grupo político de cara a las elecciones del 28 de mayo?

— “Sí, lógicamente, si no dan las matemáticas a nosotros nos gustaría ganar, como todos los partidos (...) pero si no tuviéramos la mayoría, pues lógicamente nosotros decidimos llegar a acuerdos y creo que somos el único partido que puede pactar o dialogar con todos. No tenemos líneas rojas, somos municipalistas. Estamos en medio, otros tienen provincias, son de ideologías de derechas o de izquierdas o más allá, en ambos casos no tenemos ningún problema”.

— ¿Por qué deberían los ilicitanos confiar en Carlos San José?

— “Pues, porque yo no soy político. He dicho que soy maestro de primaria, yo trabajo con niños; soy funcionario de carrera y soy una persona que no necesito de la política; eso ya me diferencia un poquito de los demás”.

“Tengo un grupo de personas que son como yo. Tenemos autónomos, sanitarios y muchos docentes también, personas normales y corrientes de la calle y que no tenemos ninguna perspectiva más que gestionar Elche de otra manera, (…) nosotros no debemos sumisión ni a siglas ni a jefes, nosotros somos independientes”.

Carlos San José al centro junto a quienes le acompañan en la presentación de la candidatura electoral.

El listado completo quienes acompañan a San José, cuyos perfiles puede conocer en la página web del partido, es el siguiente:

1.- Carlos San José

2.- Alejandro García Raduán

3.- Esther Menárguez

4.- Paco Herrero

5.- Patricia Granado

6.- Marcelino Mena

7.- José Alarcón

8.- Trini Maestre

9.- Laura Pérez

10.- Tomás Domenes

11.- Jesús Escudero

12.- Fini Sánchez

13.- Benjamín Más

14.- Joaquín Descals

15.- María Luisa Bravo

16.- Andrés Nerja

17.- Francisco Muñoz

18.- Menchu Alonso

19.- Mariló Ruiz

20.- Ángel Fermoselle

21.- Rosario Giménez

22.- Francisco Palazón

23.- Noelia Cuenca

24.- David San José

25.- Gonzalo García

26.- Ana Isabel Bravo

27.- Cristina Ortega