Acuerdos y desacuerdos de un gobierno de izquierdas

Buenos días, feliz fin de semana. Semana intensa la que hemos vivido, con fiestas, las de San Vicente, en gran parte de nuestra provincia alicantina y con una impresionante Romería a la Santa Faz, en Alicante ciudad, celebrada el jueves, en la que participaron más de 300.000 personas y que está considerada la segunda en España, detrás de la de que se hace a la Virgen del Rocío.

La mañana se ha presentado totalmente primaveral, se puede andar por la ciudad casi sin ropa de abrigo y Dña. Angelines, a la que veo a lo lejos, me hace una señal con la mano. Ella lleva ya un rato caminando, es muy disciplinada en esto. Me acerco a ella y como si ambos fuéramos "la vieja del visillo", me dice en un tono confidente: "Ponme al día... que hay cosas que no veo en la tele y hay cosas que veo y que no entiendo". Así que con esta predisposición comunicadora que siempre tengo, le hablo de la Romería que hicieron al PP los del PSOE a acordar la modificación de la "Ley del Sí es sí", porque por ahí se estaba "desangrando" y tenía sólo dos opciones, o ayudarse del PP o sucumbir ante sus votantes porque siguen rebajándose las penas y continúan saliendo violadores y abusadores a la calle. PODEMOS ha puesto el grito en el cielo y a este giro de sus socios de Gobierno le ha puesto "nombre y apellidos" y no han sido del agrado de Sánchez. Pero no importa, porque siguen unidos en el Gobierno. ¿Ustedes recuerdan la película "La guerra de los Rose?, pues eso parece el Gobierno. Siguen viviendo todos en la misma casa, pero no se pueden ni ver, se llaman de todo, pero ahí siguen. Ayer era un poema ver a Irene Montero e Ione Belarra, sentadas en la más absoluta de las soledades, con caras de amargadas e incluso con alguna que otra lágrima, a la vez que el escaño del Presidente permanecía vacío, porque era para él una vergüenza ir a votar la corrección de una Ley por la que él había sacado tanto pecho, hace solo cinco meses.

Dña. Angelines no sabe de leyes, no entiende muy bien en qué consiste este movimiento de cambios en las penas y esas cosas, ni el por qué de los recursos, pero entiende que si hemos hecho una ley para que alguien reduzca en años las penas a las que estaba condenado un violador o un abusador, en algo nos hemos equivocado.

La mirada de Dña. Angelines sigue siendo "tierna" y me cuenta que le preocupa el futuro de los que vienen ahora, porque ella, que se considera joven por dentro, reconoce que se le ha estropeado "el envoltorio". La tranquilizo porque a mí me pasa lo mismo, tengo el envoltorio del espíritu, muy tocado.

Le cuento que, a pesar del acuerdo para esta modificación de la Ley, cinco minutos después, el PSOE "ponía verde" al PP, por asuntos como el de Doñana o el de la vivienda. Cosas de la política que nunca me parecerán bien. Qué duro debe ser vivir de la política, porque cuando uno empatiza para llegar a acuerdos, es difícil generar a continuación el insulto, y éstos lo tienen que hacer. Yo no podría y creo que ustedes... tampoco.

Dña. Angelines me dice que he hecho muy bien no accediendo a una vida de político. "No hubieras valido", me dice que con esa sinceridad que la caracteriza, a ella y a muchos mayores que saben que no tienen nada que perder ya, así que para qué van a disimular, te dicen las cosas tal y como les viene. ¿No te ha sentado bien? Pues no pasa nada, ellos ahí te lo han dejado.

Seguimos contando cosas de la actualidad y le comento que, el próximo lunes, será exhumado del Valle de los Caídos, José Antonio Primo de Rivera. Este momento será aprovechado por los "guerracivilistas" para recordarnos que hace 90 años, en España hubo una guerra fratricida y que el dictador nos mantuvo bajo su mando... etc. etc. Los del PSOE y PODEMOS y sus socios de "investidura", levantarán mucho la voz sobre el pasado, porque no tienen nada que decir del futuro y porque les interesa enfrentar a los españoles nuevamente. Es lo que vienen haciendo desde el 2004. Dña. Angelines me recuerda que ella fue de las juventudes de la Falange, de la sección femenina, lo recuerda como un sueño, me habla de una "disciplina militar", pero que no se considera marcada por aquella época, sino que ha ido evolucionando con los años y que igual que vivió aquello, votó y vota en la democracia. "He aprendido a evolucionar" y esto es la realidad de muchos españoles, hemos aprendido con el tiempo, con la sociedad y con el conocimiento y experiencia que vamos teniendo. Esta es la diferencia entre la mayoría de los españoles y los políticos, que consideran que si uno de los que hay en el escaño es hijo de alguien que estuvo en puestos relevantes en la dictadura, pues este es heredero de la dictadura y un "dictador" también.

Me cabe la tranquilidad de pensar que, un día, estos jóvenes que tanto alardean de libertades y de política progre, serán mayores y evolucionarán en su pensamiento. Aun conservo en el recuerdo a D. Julio Anguita diciendo: "Voten al candidato honrado, da igual que sea de Derechas, si es honrado vótenle a él". Lo decía porque ya había tomado otra perspectiva de la sociedad española, de sus ideologías y de sus ideólogos. Me gustaría ver, dentro de unos años, a Ione Belarra, escucharla, revisar su hemeroteca, esa en la que está registrada la frase de hace unos días: "Acabamos de aprobar la primera Ley de Vivienda del Mundo". Se olvida que Franco ya tenía leyes de vivienda, de subvención de las mismas para la clase obrera y que bajo su régimen, dictatorial claro está, se construyó tal cantidad de viviendas que supera lo que han hecho juntos todos los Gobiernos de la Democracia.

Dña. Angelines me pregunta qué ha pasado con el cohete Starship, el gigantesco cohete de Elon Musk. Sólo he sabido decirle lo que ella ya sabía, que el cohete explotó en el aire, como el Gobierno de Sánchez, con la diferencia de que cuando las cosas tangibles explotan realmente se hacen trizas y desaparecen, pero las intangibles, como las de este Gobierno de PSOE y PODEMOS, explotan pero los intereses hacen que les cuenten al "pueblo" que la coalición sigue fuertemente unida.

En nuestro paseo, vemos a lo lejos una churrería y ella, Dña. Angelines, me dice: "Alejémonos de las tentaciones", porque para ella los churros son una tentación. Sigue manteniendo su tipo gracias a su disciplina en la nutrición, al cuidado de su cuerpo y al ejercicio. Yo bromeo siempre con estas cosas del comer y le digo: En mi lápida pondrá "Toda la vida haciendo dieta y aquí me he quedado en los huesos". Arranco una carcajada limpia y clara de mi acompañante en los paseos matutinos, con eso me doy por satisfecho.

Delicada y sonriente, como ha sido siempre, me dice adiós y sigue hacia su casa. Yo también termino mi paseo, desando mis paso y no me resisto a la tentación y paso por la churrería y compro ese manjar matutino que son los churros. Yo sí caigo en la tentación. Me daré una ducha y me sentaré a escribir que, como ustedes saben, es mi trabajo habitual, escribir mucho para trasladar conocimiento, para mejorar los equipos humanos en las empresas, etc.

La subida de las temperaturas nos lleva a meter mucha ensalada en nuestras comidas, sean creativos con ellas, combinen sabores, pero si son ustedes muy puristas, ya saben, tomate, lechuga y cebolla, aceite vinagre y sal, no hará falta nada más.

Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra