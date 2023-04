El arte nos sorprende en primavera

Bienvenidos al fin de semana. Nuevamente llegó el tiempo de descanso. Casi no he podido dormir, quizá nervioso porque este fin de semana está acompañado de la fiesta del lunes y es un poco más largo, serán tres días.

Me levanto a beber agua y me encuentro con mi "visitante del más allá", D. Bernardo, que parece esperarme desde hace tiempo para que hablemos de la actualidad, es lo que tienen los "espíritus perdidos", no se enteran de lo que pasa, son de hace mucho tiempo, no comprenden las noticias y requieren aclaraciones. Me siento a su lado e intento razonar para que encuentre eso que vemos en las películas, el túnel con la luz al final, una voz o lo que sea, porque no debe ser bueno para los espíritus quedarse rondando tanto tiempo. Lo del túnel y la luz lo tiene descartado, dice que está muy cara la luz y que no tiene cuenta corriente para cargar los recibos. Él es así de jocoso.

Mientras bebo agua le cuento que hemos vivido una semana que se llenó de arte, que hubo "estampas" que hubiera querido perpetuar cualquier pintor. El arte es así, te conmueve, te levanta a la vez que te agota, te entrega fuerzas para no perder el aliento y después, después te encoje el corazón. Sevilla se hizo grande en su Feria, la misma semana que Alcoy se despedía de sus Moros y Cristianos con una eclosión de sentimientos. Los pueblos se entregan en esos momentos de esplendor que constituyen sus Fiestas Mayores y en la retina se nos quedan imágenes en las que hay más corazón que color.

En política no hemos tenido altura suficiente, nada equiparable al arte que se movía en las calles. Cada día está más patente que estamos a pocas fechas de elecciones. En ocasiones parece que el único interés es el de destruir al contrario, qué lástima.

D. Bernardo se aprieta su bata de seda azul, respira hondo y casi con la respiración contenida me pregunta: ¿Ustedes se imaginan cuánto podrían conseguir como "pueblo", si los trescientos cincuenta diputados que les representan, trabajaran juntos? Y D. Bernardo tiene razón, porque ideas, proyectos, planes... nos harían imparables. Sin embargo, se ve que eso no es interesante, porque entonces beneficiarían al pueblo de verdad y, lo que el Gobierno parece querer, es que haya mucho "vulnerable", cada día más, porque así garantizan la supervivencia de ellos mismos.

Se me acaba el agua, D. Bernardo cierra esos ojos saltones que tiene y cuando esto pasa suele desaparecer, se conoce que los espíritus también necesitan descansar... Me quedo unos minutos en el sofá, con la mirada perdida y la memoria me trae el dibujo de una "tafallera", el olor del albero, el sabor de la última "manzanilla" y el sonido de una "sevillana", como ecos de una semana que canta victoria de la vida sobre la muerte en cada una de sus fiestas.

En Elche y la Vega Baja, empieza a ser algo más que una honda preocupación la sequía. No tenemos agua y lo sufren nuestros cultivos. El Gobierno no propone soluciones, ni el Gobierno de la Comunidad, ni el Gobierno de la Nación. Nadie "se moja" en un asunto tan controvertido, porque supondría empezar a hablar de las necesidades de solidaridad en materia de "agua", cuando todos se disputan el derecho a la misma.

Estamos agotando la "huerta" de nuestra España. Un día nos preguntaremos cómo no hemos puesto solución y hemos permitido la desertificación de estas tierras.

La temperatura será protagonista también este fin de semana. Tenemos zonas en las que vamos a estar por encima de los 30º, el verano se asoma a nuestras puertas.

Para hacerlo más llevadero les aconsejo que lleven el pescado a sus parrillas y lo combinen con ensaladas frescas de verduras del tiempo y lo rieguen con algún vino blanco bien frío, que calme el ardor del calor, pero con precaución, para que no favorezca "otros ardores" que tienen más complejo el ser calmados.

Feliz fin de semana.

Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra