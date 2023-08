Detenido tras agredir a agentes de la Policía Local

Una situación rutinaria tomó un giro violento cuando un varón fue detenido después de agredir a varios agentes de la Policía Local en un incidente que tuvo lugar el pasado 19 de julio.

El individuo intentó evitar un punto de identificación de la policía, lo que desencadenó una serie de eventos que culminaron en su detención.

Varias unidades de la Policía Local se encontraron llevando a cabo un punto de identificación cuando detectaron un vehículo que, al percatarse de la presencia policial, frenó bruscamente, retrocedió y comenzó una maniobra para estacionarse. Esta reacción levantó sospechas entre los agentes, quienes se acercaron al vehículo ocupado por dos hombres. Ante la actitud evasiva del conductor, decidió someterlo a una prueba de detección de drogas, la cual dio positivo en múltiples sustancias.

Ante la situación, los agentes informaron al implicado sobre la inmovilización de su vehículo. Sin embargo, el conductor respondió con una agresividad inusitada, profiriendo amenazas y negándose a catar la orden. Sus palabras amenazantes incluyen declaraciones como: "No os vais a llevar el coche porque no me da la gana. Esto lo voy a arreglar yo con una pistola y cuando os vea por la calle os voy a pegar un tiro". A pesar de los intentos de los agentes por calmar la situación y explicar la razón detrás de la inmovilización, el individuo reaccionó de manera violenta.

De manera sorpresiva, el conductor se arremetió contra uno de los agentes con un manotazo en la cara, fracturándole sus gafas en el proceso. Los otros agentes presentes intervinieron para controlar al agresor, pero debido a su tenaz resistencia activa, varios de los agentes sufrieron lesiones leves en el proceso.

Ante la gravedad de los hechos, el hombre, de 57 años de edad, fue detenido en el lugar y posteriormente trasladado a las dependencias policiales correspondientes. Este incidente pone de relieve la imprevisibilidad que puede acompañar a situaciones aparentemente cotidianas, así como el compromiso de los agentes en mantener el orden y la seguridad en la comunidad.